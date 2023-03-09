6 bin yıllık antik heykel Türkiye'ye verilmeyecek

ABD Temyiz Mahkemesi, Türkiye'nin 6 bin yıllık antik heykel Yıldız Avcısı'nı (Guennol Stargazer) geri alamayacağına hükmetti. Mahkeme karara gerekçe olarak Türkiye'nin heykelin yağmalandığı iddiasını öne sürmek için 'anlamsız derecede uzun bir süre beklemesini' gösterdi.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Manhattan'daki ABD Temyiz Mahkemesi 2. Dairesi, Türkiye'nin 1990'lar boyunca Yıldız Avcısı'nın topraklarından yasa dışı şekilde çıkarıldığını bildiğini ancak buna rağmen 2017'ye kadar hiçbir adım atılmadığını belirtti.

Daire Başkanı Hakim Rosemary Pooler kararda, "Türkiye, kendi kültür bakanlığından gelen Yıldız Avcısı'nın New York'ta bulunduğu uyarılarına rağmen konuya kayıtsız kaldı. Türkiye'nin 2017'ye kadar iddiasını ortaya koymaması ve hatta konuyu soruşturmaması mantıksız" ifadelerine yer verdi.

Karar metninde, "Yıldız Avcısı gizlilik içinde tutulmuyordu" diyen hakim Pooler, heykelin 30 yıldan uzun süredir New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergilendiğini ve Kültür Bakanlığı'nın 1990'lı yıllar boyunca heykelle ilgili makaleler ve sunumlar yayınladığına dikkat çekti.

Davada Türkiye'nin avukatlığını üstlenen Lawrence Kaye, ülkenin atılacak adımları değerlendireceğini ve haklarını savunmak için kararlı olduğunu söyledi. Kaye, "Karar, Türkiye Cumhuriyeti'ni kendisinden çalınan kültürel varlıkların geri dönüşü için yollar aramaktan alıkoymayacak" şeklinde konuştu.

Türkiye hükümeti heykelin ülkeye ait olduğu iddiasını 1906'da yayınlanan bir Osmanlı kararnamesine dayandırıyor.