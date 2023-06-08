6 bin MS hastası ilaçsız kaldı

Türkiye’de 6 bin Multipl Skleroz (MS) hastasının kullandığı ve muadili olmayan ilacın ödemesinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından durdurulduğu iddia edildi.

Birgün'den Timur Soykan'ın haberine göre MS hastaları, muadili olmayan ilaca 31 Mayıs'tan beri ulaşamıyor, eczaneler ödeme listesinde görünmediği için ilacı veremiyor.

SGK tarafından geri ödemeye alınması ya da çıkarılması için bakanlığın imzası ya da Sağlık Uygulama Tebliği gerekli olan ilaç, SGK reçete onay ve provizyon sistemi MEDULA’da pasife alındı. SGK ile ilaç firması arasında anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi.

Türkiye MS Derneği, ciddi mağduriyetlerin yaşanabileceğini belirterek sorunun bir an önce çözülmesi çağrısı yaptı. Dernek, hastalığın ilerlemesine karşı yüzde 85 oranında etkili olan ilacın kritik önemde olduğunu belirtti. Hastalar ve yakınları ise, CİMER’e başvurarak ilacın yeniden verilmesini istedi.