6 bakanlıkta 14 bürokrat görevden alındı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre Erdoğan, üst düzey bürokrasiden 14 ismi görevden aldı.

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı kapsıyor.

Görevden alınanların tam listesi şöyle: