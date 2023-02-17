59. Münih Güvenlik Konferansı başlıyor

Emperyalist devletlerin askeri stratejilerinin tartışılıp, bir yıl için karara bağlandığı Münih Güvenlik Konferansı bugün başlıyor.

Bu yılki konferansta, Rusya-Ukrayna savaşı, Batı ile Çin arasındaki ilişkiler, enerji arzı ve güvenliği, gıda güvenliği, NATO ittifakının genişletilmesi, çip tedarik zinciri, savunma harcamaları, iklim krizleri, teknoloji konusunda düzenlemeler ve siber güvenliğin masaya yatırılması bekleniyor.

Bu yıl 59'uncusu düzenlenecek ve 19 Şubat'a kadar sürecek konferans, Münih'teki Bayerischer Hof Oteli'nde yapılacak.

Konferansa bu yıl 40'tan fazla hükümet ve devlet başkanı ile yaklaşık 100 dışişleri ve savunma bakanının katılması bekleniyor.

Konferansın katılımcıları arasında uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticileri, akademisyenler ve "sivil toplum örgütü" temsilcilerinin de bulunduğu 400'ün üzerinde davetli yer alıyor.

Scholz açılış konuşması yapacak

Batılı liderlerin yoğun ilgi gösterdiği 3 günlük konferans, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in video konferansla yapacağı hitabın ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un açılış konuşmasıyla başlayacak.

Konferans kapsamında Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi'nin daveti üzerine G7 Dışişleri Bakanları Ukrayna'ya verdikleri desteği yeniden teyit etme hedefiyle bir araya gelecek.

ABD'den Harris liderliğinde geniş katılım

Konferansa aralarında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dahil olmak üzere 40'tan fazla devlet ve hükümet başkanı ile yaklaşık 100 dışişleri ve savunma bakanı katılacak.

Çin'i ise Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi konferansta temsil edecek.

Konferansa Rusya ve İran'dan yetkililerin davet edilmemesi ve ABD'den geniş katılım olması dikkati çekiyor.

Kamala Harris liderliğindeki ABD delegasyonu, yaklaşık 60 senatör ve Temsilciler Meclisi üyesinden oluşuyor.

Münih kent merkezinde bugün protesto gösterisi düzenlenecek

Konferans nedeniyle Bayerischer Hof Oteli çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınacak, 5 bine yakın polis görev yapacak. Otel çevresindeki yollar trafiğe kapatılacak.

Münih kent merkezinde bugün NATO karşıtlarının gösteri yapması bekleniyor.