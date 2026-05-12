57 gün hapis yattı: İşçinin hakkını savunduğu için tutuklanan sendikacı beraat etti

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in 57 gündür tutuklu yargılandığı davanın duruşması bugün Gaziantep Adliyesinde görüldü.

İşçilerin hak arama mücadelesinde yanlarında durduğu için hedef alınan Türkmen’e destek vermek amacıyla Türkiye’nin pek çok kentinden ve Avrupa’dan çok sayıda temsilci duruşma öncesi adliye önünde bir araya geldi. “Mehmet Türkmen yalnız değildir” ve “Sendikal haklar yargılanamaz” sloganları atılan açıklamada Türkmen'in derhal serbest bırakılması çağrıları dile getirildi.

'Soruşturma Şireci patronunun şikayeti üzerine açıldı, kopan kolun hesabını sorduğum için suçlu oldum'

Evrensel'in haberine göre, Türkmen duruşmada yaptığı savunmada, "Adım gibi biliyorum ki bu soruşturma Şireci patronunun şikayeti üzerine açıldı. Kopan kolun hesabını sorduğum için suçlu oldum" dedi. Antep’te son 13 yılda en az 555 işçinin iş cinayetlerinde öldüğünü ama bir tek patronun hapis yatmadığını söyleyen Türkmen, "Patronlara ‘İstediğiniz kadar sömürün, konuşanı biz içeri atarız’ mesajı veriyorsunuz. Bu haksızlık bir an önce son bulmalı; zaten can çekişen adalete güven daha fazla sarsılmamalıdır" çağrısında bulundu.

Türkmen, "Son 6 yılda 30 kez gözaltına alındım ve hepsi bir patronun telefonuyla oldu. Bir sendika genel başkanını gözaltına almak neden bu kadar kolay?" diye sordu. İSİG Meclisi'nin raporuna atıfta bulunan Türkmen, Gaziantep’te son 13 yılda en az 555 işçinin öldüğünü de hatırlattı.

'Ahmet Şireci, işçilerin tazminatına çökmekle ünlüdür'

Türkmen, savunmasının devamında Şireci Tekstil’de kolu kopan işçiye dair konuştu. Patronun işçiye ev alarak şikayetini geri çektirdiğini, bunun bir hayırseverlik değil, adaletten kaçma yöntemi olduğunu söyledi:

“Ahmet Şireci, işçilerin tazminatına çökmekle ünlüdür. O işçiye iyilik olsun diye değil, soruşturma kapansın diye ev aldı. İşçi şikayetçi olmadı diye delillerin karartıldığı, kan lekelerinin temizlendiği bir dosyada patron aklandı; ama ben o kopan kolun hesabını sorduğum için suçlu oldum.”

'Cezaevi koğuşu Başpınar işçileriyle dolu'

İçeride kaldığı iki aylık süreçte pek çok gözlem yaptığını söyleyen Türkmen, kaldığı 60-65 kişilik koğuşlardaki tabloyu da paylaştı:

Tanıştığım 300 kişinin yarısından fazlası Başpınar işçisiydi. Kimi sakat kaldığı için, kimi geçinemediği için oradaydı. Bu insanlar suçlu doğmadı, onları bu sistemsel adaletsizlik suça itti.

Tanıkların dinlenmesi talebi reddedildi

Avukat Eylem Sarıoğlu, fabrikalarda çalışırken uzuv kaybına uğrayan ve iş kazaları geçiren işçilerin tanık olarak dinlenmek için duruşma salonu dışında hazır bulunduğunu söyledi. Sarıoğlu, “Türkmen’in ifadesinde geçen sözler gerçekliğiyle ortadadır ve bu gerçeklerin dinlenmesini istiyoruz” dedi.

İddia makamı talebin reddini isterken, mahkeme heyeti de tanıkların dinlenmesi talebini reddetti.

Savcı ceza istedi, mahkeme beraat kararı verdi

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcılık, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan Mehmet Türkmen hakkında hapis cezası verilmesini talep etti. Türkmen'in sendikacılık yapmasına engel teşkil edecek şekilde "siyasi yasak" da talep eden savcılık, tahliye kararı verilmesini istedi.

Mahkeme, Türkmen hakkında beraat kararı verdi.

Karar sonrası adliye koridorundan "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Mehmet Türkmen onurumuzdur", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz", "Birleşe birleşe kazanacağız", "İş, ekmek, özgürlük", "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Başpınar işçisi yalnız değildir" ve "Şıkmakas işçisi yalnız değildir" sloganları yükseldi.