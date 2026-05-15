55. Orhan Kemal Roman Armağanı'nın sahibi Kırmızı Buğday oldu

2026 yılı 55. Orhan Kemal Roman Armağanı’nın kazananı belli oldu. Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde 15 Mayıs 2026 tarihinde toplanan Seçiciler Kurulu, ödülün Ahmet Büke’nin Can Yayınları tarafından yayımlanan “Kırmızı Buğday” adlı romanına verilmesine karar verdi.

Bu yıl Orhan Kemal Roman Armağanı’na yazarların 74 eseri katıldı. A. Kemali Öğütçü, M. Nuri Gültekin, Çimen G. Erkol, Mazlum Vesek, Turgay Fişekçi, Seval Şahin ve Ezgi Tanergeç’ten oluşan Seçiciler Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda ödülü oy çokluğuyla Ahmet Büke’ye verdi.

Seçiciler Kurulu, “Kırmızı Buğday”ı Kurtuluş Savaşı’nı toprak mülkiyeti ve kırsal dönüşüm meseleleriyle birlikte ele alması, dönemin toplumsal arka planına derinlikli bakması, güçlü kurgusu, dile hakimiyeti ve gerçekçi karakterleri nedeniyle ödüle değer gördü.

Kurul gerekçesinde ayrıca romanın savaş olgusunu sınıfsal ve ekonomik bir bakış açısıyla irdelemesine dikkat çekti.

Ahmet Büke’ye ödülü, 2 Haziran 2026 Salı günü İstanbul Beyazıt’taki Orhan Kemal Kütüphanesi-Konferans Salonu’nda düzenlenecek Orhan Kemal’i anma töreninde verilecek.