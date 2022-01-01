52 bine yakın Afgan ABD'ye yerleştirildi

ABD ve NATO birlikleri ve istihbarat görevlileri de dahil olmak üzere 122 binden fazla insan Afganistan'daki savaşın ardından geçen yılın Ağustos ayında kaotik bir şekilde Kabil'den tahliye edildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın son rakamlarına göre, geçen yıl ABD tarafından tahliye edilen yaklaşık 75 bin kişiden sadece 52 bine yakınının "Müttefiklere Hoş Geldiniz Operasyonu" kapsamında ABD'ye yerleştirildi.

Bakanlık, Teksas, El Paso'daki Fort Bliss ordu üssüne kapatılan son Afganistan uyruklu grubunun "yeni evlerine doğru yola çıktığını" duyurdu.

Askeri üs Fort Bliss, daha önce ABD'ye izinsiz giren göçmenler için bir toplama kampı şeklinde çalıştırılıyordu.

2001 Afganistan'ı işgal eden ABD'nin müttefikleriyse tahliye edilen 40 bin kişiyi yeniden yerleştirmeyi kabul etti.

Biden yönetimi, yeniden yerleşim çabalarında toplam 13,4 milyar dolar bütçe ayırdı.

DHS Cuma günü yaptığı açıklamada, tahliye edilenlerin "birden fazla federal kurumdan istihbarat, kolluk kuvvetleri ve terörle mücadele uzmanları tarafından yürütülen biyometrik ve biyografik taramaları içeren titiz, çok katmanlı bir tarama ve inceleme sürecini" tamamlamaları gerektiğine dair güvence verdi ve tüm “Kritik aşılarının”, “insani şartlı tahliyelerinin bir koşulu” olarak yapıldığını söyledi.