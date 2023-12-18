500 milyon dolarlık anlaşma iddiası: 'Birleşik Arap Emirlikleri İzmir Limanı'na ortak olacak'

Abu Dabi merkezli AD Ports Group şirketinin İzmir Limanı'na ortak olmayı planladığı iddia edildi. Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki limana yönelik yatırım iddiası, Mehmet Şimşek liderliğindeki yeni ekonomi yönetiminin dış kaynak arayışları sürerken geldi.

Reuters'in haberine göre, şirketin yaklaşık 500 milyon dolarlık bir anlaşma yapılabileceği tahmin ediliyor.

AD Ports şirketinin büyük çoğunluğunun sahibi Abu Dabi Varlık Fonu (ADQ). Abu Dabi Varlık Fonu'nun (ADQ) Başkanı, Şeyh Nahyan'ın erkek kardeşi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Şeyh Tanun bin Zyed al Nahyan.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayındaki Körfez ziyaretinde en az 50 milyar dolarlık anlaşmalar imzalandığı açıklanmıştı. Erdoğan son olarak, 15 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile görüştü.