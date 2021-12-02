5 milyonluk araziyi ihaleye girmesi yasak olan AKP’li belediye meclis üyesinin 'çalışanı' aldı

İzmir'deki AKP'li Bergama Belediyesi'nin dün gerçekleşen Aralık ayı olağan Meclis toplantısında İYİP'li Meclis Üyesi Avukat Olgu Altuğ Kemaller gündemdeki güncel konulara dair değerlendirme yapmak için söz aldı.

Kemaller Ferizler, Aşağıkırıklar ve Kadıköy mahallelerinde bulunan toplam 97 bin 386 metrekare büyüklüğünde olan ve Bergama Belediyesi'ne devredilen köylülerinin verimli tarım arazilerinin satışını eleştirdi.

Arazilerin 54 dönümünün AKP'li Belediye Meclis Üyesi ve Bergama Belediyespor Başkanı Bilir Atalay’ın şirketinde çalışan Asil Dal’a satıldığı öğrenildi.

'Yaklaşık 5 milyon TL bedelle satın alınmış'

"İşlemin yanlışlığı, hukuki sürecin beklenmemesi ve bu işin vicdanlara dokunan boyutunun ötesinde ihaleyi alan kişilerle ilgili yapılan söylentiler çok daha önem arz ediyor" diyen Kemaller, "Çünkü çıkan sonuçlarda iddia edilenler doğru ise bir meclis üyesi arkadaşımızın sigortalı çalışanının yaklaşık 5 milyon TL gibi bir bedelle tarım arazisini satın aldığı durumu ortada" dedi.

Kemaller "Meclis üyeleri olarak bu ihalelere giremeyeceğimiz açık olduğuna göre eğer bu durum gerçekse bu işleminde hukuka karşı, kanuna karşı bir hile yapmak yoluyla mülk edinmek gibi bir sonuç doğuracağı bu durumun çok çok vahim olduğunu değerlendirmek durumundayım" diye konuştu.

Ardından söz alan Belediye Meclis Üyesi Bilir Altay, "Olgu Hanım'a soruyorum: Benim yanımda çalışan birisi bir ihaleye kanunen katılır mı katılamaz mı? Avukat hanımsın anlat bakalım" dedi. Altay ihaleyi şu sözlerle savundu:

"İhaleye giren Asil Bey, Asil Dal benim yanımda çalışıyor, kanunen uygun mu değil mi? Çalışanım arsa alamaz mı? Şov yapıyor kadın. Burası şov yeri değil. Vahim, vahim diyor. Vahim olan ne yani?"

Altay'ın Bergama'dan daha önce satın aldığı araziler gündemdeyken, yanında ücretli çalışan kişinin 5 milyonluk araziyi "işçi maaşı ile" aldığını söylemesiyse tepki çekti.