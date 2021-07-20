Bergamalılar 'acele kamulaştırma'yı protesto etti

İzmir'in Bergama ilçesindeki Pergamon Antik Kenti'nin etrafında başlatılan "Selinos Antik Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi" kapsamında, 3 Temmuz 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilçedeki 134 parselin acil kamulaştırılacağı duyuruldu. Devlet Su İşleri (DSİ) öncülüğünde yürütülecek restorasyon ve ıslah projesi kapsamında, söz konusu parsellerin içinde yer alan çok sayıda ev ve işyerinin yıkılması gündeme geldi.

ANKA'nın haberine göre, acele kamulaştırma kararı alınan Ulucami Mahallesi'ndeki parsellerde ev ve işyeri bulunan Bergamalılar bugün kamulaştırma kararını protesto etti. Bergamalı yurttaşlar Tabakhane Köprüsü’nde bir basın açıklaması yaptı.

'70 yıldır burada yaşıyorum'

“Tarihimize, mahallemize dokunma”, “Biz varsak Selinos Projesi büyüyecektir”, “Söz, yetki, karar mahalleliye” ve “Evimi seviyorum, yerimi istiyorum” yazılı dövizler taşıyan yurttaşlardan Yusuf Tırman, "Ben evimi istiyorum, geçmişimi istiyorum. Bazı kişilerin rantı için evimin yıkılmasını istemiyorum" dedi.

Mahalleye 18 yaşında geldiğini anlatan 88 yaşındaki Sabahat Kobi ise "70 senedir buradayım. Beni 70 senedir yaşadığım evimden çıkarmasınlar" diye konuştu.

Nesibe Özçam ile kanser hastası olduğunu belirten Birsen Girgin ve Sabahattin Girgin de evlerinden çıkmak istemediklerini söyledi.

'Sonuna kadar mücadele edeceğiz'

Mahalle sakini Seda Elkin ise şöyle konuştu:

"Biz hiçbir şekilde haberimiz olmadan, tepeden inme bir kararla evlerimizin kamulaştırıldığını öğrendik. Çocukluğumuzdan beri burada yaşıyoruz ve tarihimizi de çok seviyoruz. Mahalle halkı olarak hep birlikte bu duruma itiraz ediyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Acele kamulaştırmayı gerektiren hiçbir şart yok. Ne seferberlik var ne savaş var ne de olağanüstü bir durum var. Evlerimizi su basma ihtimalinden bahsediliyor ama su seviyesine baktığımızda, evlerimizle bahsedilen derenin arasında metrelerce mesafe bulunmaktadır. Biz temel insan hakkı olan mülkiyet hakkımızın elimizden alınmasına karşı çıkıyoruz."

'Koca bir kültür mahallesini yerinden sökmek kabul edilebilir bir durum değil'

Trakya Üniversitesi Öğrenim Görevlisi Yaşagül Ekinci de şöyle konuştu:

"Selinos, aslında bir rehabilitasyon projesiydi. Bir ıslah projesiydi. Çünkü Bergama daha temiz olsun, daha ferah olsun, daha görünür olsundu derdimiz. Bu projenin tek sebebi, sizlerin istemesiydi. Buradan çöplerin kalkmasını, kanalizasyonun dereye akmamasını istemenizdi. Temizlenmesini istemenizdi. Bu istek nasıl oldu da döndü dolaştı, sizin evlerinizin alındığı ve size TOKİ’lerin, apartman binalarının teklif edildiği noktaya geldi?

Dünyanın en güzel, en nadide yerlerinden birisindeyiz. Dünya mirası listesine 5 kriterle girilmiş yerlerden birisindeyiz. Böyle bir yerde Bergamalı yaşamayacak da kamulaştırmayla kimin yaşayacağını, kimin geleceğini bilmediğiniz bir bilinmezle kimler yaşayacak. Koca bir kültür mahallesini yerinden sökmek, kabul edilebilir bir durum değil."