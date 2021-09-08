5 gündür kayıp olan lise öğrencisi ölü bulundu

İzmir Buca Atatürk Spor Lisesi 2. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Ümüd Can Özden, geçtiğimiz hafta akrabalarını ziyaret etmek için Mardin'in Kızıltepe ilçesine gitti. 3 Eylül Cuma günü dışarıya çıkan Özden'den haber alınamayınca ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu.

Ümüd Can Özden, Kızıltepe Tepebaşı Mahallesi Urfa Caddesi Cumhuriyet Meydanı otobüs duraklarında bir işyerinin güvenlik kameralarına yansımış, görüntülerde Özden'in beyaz tişört, siyah-beyaz şapka ve siyah maske taktığı görülmüştü.

Özden, bugün Artuklu ilçesinde bulunan inşaat halindeki bir binada ölü bulundu. Yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ümüd Can Özden'in cenazesinin otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.