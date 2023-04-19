4,5 yılın zirvesine çıkan tüketici güveninde kötümser durum sürüyor

Tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 9,2 yükseldi. TÜİK verilerine göre Mart ayında ayında 80,1 olan endeks, Nisanda 87,5 oldu.

Böylece endeks Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Gelecek yıla ilişkin iyimserlik arttı

Alt endekslere bakıldığında "gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisinde" yüzde 14,7, "gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde" ise yüzde 12,8'lik bir yükseliş yaşandığı görüldü. Bu alt endekslerdeki sert yükseliş genel endeksi yukarı çekti.