40 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Aralarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı.

Haber Merkezi

Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 40 kişinin dosyası TBMM'ye ulaştı.

Dokunulmazlık dosyaları arasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ınki de yer alıyor.

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