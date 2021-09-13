4 yaşındaki çocuğun nardaki ilaçtan ölümü adli tıp raporuyla kesinleşti

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 30 Ekim 2019'da Yeşilhisar ilçesi Kavak Mahallesi'nde Çakır ailesi, akşam yemeğinden sonra nar yedi. Bir süre sonra baba Mustafa (67), eşi Saliha (61), oğulları Osman (26), Üzeyir (36), eşi Keser (44) ve çocukları Saliha Çakır, rahatsızlandı. 6 kişilik aile, komşularının yardımıyla karın ağrısı ve baş dönmesi şikayeti ile Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre, gıda zehirlenmesi şüphesiyle aile fertlerine serum tedavisi uygulandı. Saliha, durumu kötüye gidince Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yolda iki kez kalbi duran 4 yaşındaki Saliha, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ailenin diğer üyeleri tedavilerinin ardından taburcu edildi. Saliha'nın ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, ailenin yediği narlardan örnek aldı, örnekler incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ölüm nedeni tarım ilacı

DHA'nın haberine göre, 4 yaşındaki kızın ölümüyle ilgili raporla Saliha'nın iddia edildiği gibi yediği nara sıkılan tarım ilacından öldüğü kesinleşti. Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Otopside vücudunda ölümüne müessir travmatik lezyon bulunmaması, iç organlarda tespit edilen makraskopik bulgular, iç organların histopatolojik tetkikinden elde edilen bulgular, toksikolojik incelemeler için cesetten alınan örneklerde aranan toksit maddelerin tespit edilmediği bildirilmiş olmakla birlikte alınan zehirli maddelerin hızla metabolitlerine dönüşebileceği, ölüm sonrası yapılan analizlerde tespit edilemeyebileceği tıbben bilindiği, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesinde çocuğun yediği bildirilen nar kabukları ve parçalanmış halde kabukları ile birlikte nar örneklerinde pestisitler (bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallar, bazı organik bileşenler, dezenfektanlar gibi maddelerdir) grubundaki maddeler tespit edilmiş olması ve soruşturma evrakında kayıtlı bilgiler birlikte değerlendirildiğinde ölümünün tarım ilacı zehirlenmesi sonucu meydana gelmiş olduğunun kabul gerektiği oy birliği ile mütalaa olunur."

'İlçe Tarım Müdürlüğü narda hiçbir sıkıntı yok demişti'

Saliha'nın babası Üzeyir Çakır, "İlçe Tarım Müdürlüğü bize rapor vermeyerek, narda hiçbir sıkıntı yok demişti. Adli tıp raporunda ise kızımın nardaki tarım ilacından zehirlendiğine dair bilgi var. Bizim ciğerimiz yandı başka Saliha'lar ve ciğerler yanmaması için yetkilileri göreve davet ediyoruz" diye konuştu.