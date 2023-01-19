4 yaşındaki çocuğu kaçıran zanlı tutuklandı

4 yaşındaki kız çocuğunu evinin önünde oynarken kaçıran zanlı tutuklandı.

Haber Merkezi

Adıyaman'da evinin önünde oynarken kaçırıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan 4 yaşındaki kız çocuğu, yaklaşık 10 saatlik çalışmaların ardından Şanlıurfa'da bulundu.

Adıyaman'da evinin önünde oynarken kaçırıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan 4 yaşındaki kız çocuğu, Şanlıurfa'da bulunmasının ardından ailesine teslim edildi.

4 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdıktan sonra Şanlıurfa'da yakalanan ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen S.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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