4 Eylül özelleştirme bereketi! 608 milyon lira değerindeki kamu taşınmazı satıldı

AKP iktidarı kamu taşınmazlarını satmaya devam ediyor. 4 Eylül'de 608 milyon lira değerinde kamu taşınmazı satıldı.

Kadir Sev

Bugün 608 milyon lira değerinde kamu taşınmazı satıldı.

Gaziantep B.Şehir Belediyesi Samsun Canikli belediyesi 47 milyon lira değerindeki taşınmazı için ihale ilanı yayımladı.

Bugün ( 4.9.2021) Resmi gazetede Özelleştirme İdaresinin satış ihale ilanlarının onaylandığı 12 CB Kararı yayımlandı. Çeşitli kurumların mülkiyetindeki 47 bin 590 m² büyüklüğündeki taşınmazlar ile Tortum HES 608 milyon 125 bin liraya satıldı.

Özelleştirme İdaresinin onaylanan ihale kararlarının ayrıntısı aşağıdaki çizelgede görülecektir:

Tortum HES, Mila Enerji A.Ş adlı bir şirkete 222 milyon 710 bin liraya satıldı. Hazine Maliye Bakanlığının mülkiyetindeki 275,810 m² büyüklüğündeki taşınmazları 312 milyon 465 milyon bin; Sümer Holding’in Didim, Ankara ve Şanlıurfa’daki toplam 20,630 m² taşınmazı 48 milyon 700 bin; Türkşeker’in 25,611 m² büyüklüğündeki taşınmazı 24 milyon 250 bin liraya satıldı.

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