TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme yeni sayısında artan ev kiralarını gündemine taşıdı.

"Kiralar ateş pahası... Sokakta kalmamak için patronlar kapı dışarı" manşetiyle çıkan gazetede devletin tüm yurttaşların barınma hakkını güvenceye almak zorunda olduğu vurgulanarak "Başımızı sokacak bir ev, yaşanılası bir ülke için.. Şimdi sosyalizmin tam zamanı!" deniliyor.

Boyun Eğme'nin manşetinde şu değerlendirme yapılıyor:

Bugünlerde hepimizin en önemli gündemlerinden birisi “uçan” kiralar. Başta da yüz yüze öğrenime dönen üniversitelilerin…

AKP iktidarı her ne kadar “artışı sınırlandırıyorum” dese de, kiralara gerçekte yapılan zamlar resmi oranların birkaç katı.

Öğrenciler “Ne yapalım, kampüslere çadır mı kuralım?” diye tepkilerini dile getirirken sadece İstanbul’da yaklaşık 100 bin ev değiştirme talebi olduğu dile getiriliyor. Artan fiyatlar kirayla da kalmıyor, bunu elektrik, su ve doğalgaza gelen zam haberleri takip ediyor.

Ev sahipleri ve emlakçıların fırsatçılığını anladık, tamam ama sorun bununla sınırlı olabilir mi? Öğrencilerden kişi başına aidat talep edilmesi ya da kalacak kişi sayısına göre kiranın artırılması değil tek başına sorun. Esas sorun paragöz bir iktidar ve onun yardakçısı inşaat patronlarının piyasayı belirlemesi.

Plansız yapılaşan ve her türlü arazinin ranta dönüştüğü ülkemizde, bu kadar boş ev varken neden kiralar her geçen gün artıyor?

Çünkü her şey para babalarının servetine servet katmak için planlanıyor. Üstelik depremde başımıza yıkılan evler içinse “Riskli yerde oturmasaydınız” diyebiliyorlar. Hem de hiç utanmadan.

Oysa ki devlet, tüm yurttaşların barınma hakkını güvenceye almak zorundadır. Çözümse çok basit!

Sosyalist Türkiye’de herkes oturduğu evin sahibi olacak. Kim olursa olsun, bir kişi onlarca evin, katın sahibi olamayacak. Öğrenim için başka şehre giden öğrenciler de, devletin güvencesinde olacaklar ve öğrenimleri süresince ücretsiz olarak konaklama hakkına sahip olacaklar.

Başımızı sokacak bir ev, yaşanılası bir ülke için..

Şimdi sosyalizmin tam zamanı!

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