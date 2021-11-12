4 çocuğa cinsel istismarda bulunan Kuran kursu çalışanına 33 yıl ceza

Kuran kursunda çalışan F. Ö., yaşları 11 ile 13 arasında değişen 4 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi

İstanbul Sarıyer'de 4 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan F.Ö, "çocuğun cinsel istismarı" ve "basit yaralama" suçlarından 33 yıl hapisle cezalandırıldı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık F.Ö ile taraf avukatları katıldı. Sanık F. Ö, tuzağa düşürüldüğünü öne sürerek beraatimi talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık F. Ö'nün 4 çocuğa karşı "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 33 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet ayrıca sanığa, "basit yaralama" suçundan da 18 bin lira adli para cezası verilmesini kararlaştırdı.

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