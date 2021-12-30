4 bin yaşında denilen ağacın gerçek yaşını ölçen orman mühendislerine hapis cezası!

2016 yılında TRT Haber'de yayınlanan bir belgeselde, Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde bulunan porsuk ağacının (Taxus Baccata) 4 bin 112 yaşında olduğu ve Bronz Çağı’nda filizlendiğinin saptandığı duyuruldu.
Türkiye'nin en yaşlı, dünyanınsa en yaşlı 5’inci ağacı olarak tanıtılan porsuk ağacının haberini alan Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği'nden orman mühendisleri Salih Usta ve Ahmet Demirtaş, bölgeye giderek ağacı görmek istedi.
Ağaçtan parça alarak yaşını ölçen orman mühendisleri, ağacın 1950 ile 2000 yaş arasında olabileceğini tespit etti ve örneği İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ne de gönderdi. Durumu sosyal medya hesabından paylaşan orman mühendislerine dava açıldı ve ceza aldılar.
soL'un görüştüğü Orman Mühendisi Ahmet Demirtaş, "anıt ağaca fiziki müdahalede bulunmak ve zarar vermek"ten 20 ay ceza aldıklarını söyledi. Demirtaş, "Biz yüzlerce ağacı anıt ağaç olarak tescil ettirmiş hâlâ daha da anıt ağaçlar konusunda çalışmalar yapan bir derneğiz. Yani bugüne kadar anıt ağaç konuda en çok yazı yazan, çalışma yapan kişileri 'anıt ağaca zarar vermekten' cezalandırmış oldular" diye konuştu.
Söz konusu ağaç
'Ağacın yaşı 1950 ile 2000 arasında'
Demirtaş olayı şöyle anlattı: