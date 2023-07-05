4 bin nüfuslu mahalleye 8. cami yapılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi’nin 16 Haziran’da aldığı karar kapsamında, Meram ilçesindeki arsa bedelsiz olarak İlçe Müftülüğü’ne tahsis edildi. Arsanın kullanım süresi, 10 yıl olarak belirlendi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre cami yapılması amacıyla müftülüğe tahsisi gerçekleştirilen arsanın yer aldığı mahallede hali hazırda yedi cami olduğu öğrenildi. 2022 yılı verilerine göre, 4 bin 243 nüfusu bulunan mahalledeki camilerin birbirlerine yakınlıkları da dikkat çekti.