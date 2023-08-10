4-6 yaş Kuran kursu için Diyanet'e 24 milyon lira aktarıldı

Laiklik hükmüne aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşınan 4-6 Yaş Kuran Kursu Desteği Programı Protokolü kapsamında 43 bin 306 çocuk için Diyanet’e 24 milyon lira aktarıldığı ortaya çıktı.

Protokol, 27 Ocak'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanmış, çocukların 4-6 Yaş Kuran kurslarına kayıt ettirilmeleri halinde kayıt ücretinin bakanlık bütçesinden karşılanması öngörülmüştü.

“Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiği” gerekçesiyle protokolü yargıya taşıyan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ise yürütmenin durdurulmasını talep etmişti.

Tüm itirazlara ve devam eden yargı sürecine karşın Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı protokolü işletmeye devam etti. Protokol kapsamında bakanlığın kasasından çıkan para, “Sosyal Yardım Verileri” adı altında paylaşıldı. Birgün'ün aktardığı verilere göre, Ocak-Haziran döneminde protokolden 43 bin 306 çocuk yararlandırıldı. Diyanet'in 4-6 yaş Kuran kurslarına gönderilen çocuklar için bakanlığın bütçesinden Diyanet İşleri Başkanlığı’na toplam 24 milyon 779 bin 550 lira aktarıldı.