4-6 yaş grubuna din eğitimi: 'Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz'

Antalya'nın Konyaaltı İlçesi Akkuyu Mahallesi’nde bulunan Diyanet Vakfı’na ait arazide "Cami - Anaokulu- Antalya İl Müftülüğü - Konyaaltı İlçe Müftülüğü" inşaatına başlanacağı, arazinin etrafı kapatıldıktan sonra asılan bir tabela ile duyuruldu.

Tabelada "Konyaaltı Camileri ve Kuran Kursları Yaptırma ve Yaşatma Derneği''nin banka bilgileri de yazıldı. Yetkililer projenin hazır olduğunu, inşaatın yakında başlayacağını söyleyerek, inşaatın cami ve müftülük binasına ek olarak 4-6 yaş grubuna dini eğitim verilen anaokulu ve gençlik merkezi"ni de içereceğinin bilgisini verdi.

Konyaaltı

'İmza kampanyasına başlatılacak'

Bu gelişmeye karşı Konyaaltı ilçesinde yer alan Altınkum Semt Evi "Çocuklarımızı Karanlığa Teslim Etmeyeceğiz!" başlıklı bir açıklama yayımladı. Bilimsel ve laik eğitimin her çocuğun hakkı olduğunun vurgulandığı açıklamada, sürecin takipçisi olunacağı ve inşaatın durdurulması için imza kampanyasına başlanacağı duyuruldu.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Çocuklarımızı Karanlığa Teslim Etmeyeceğiz!

Konyaaltı İlçesi Akkuyu mahallesinde bulunan boş bir arazide 'Cami - Anaokulu- Antalya İl Müftülüğü - Konyaaltı İlçe Müftülüğü' inşaatına başlanacağının bilgisi asılan bir tabela ile duyuruldu. Yetkililerden edindiğimiz bilgiye göre çizim aşamasında olan projede, cami ve müftülüğün yanı sıra 4-6 yaş grubuna yönelik dini eğitim veren kurslar ve gençlik merkezi de yer alacak.

4-6 yaş aralığındaki çocukların dini eğitime tabi tutulması hem Anayasa'ya, hem de Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırıdır. 2021 yılı için ayrılan 12,9 milyar TL ödenek ile yedi bakanlığın bütçesini geride bırakan Diyanet İşleri Bakanlığı’nın sağlanan bütçeyle yaptığı işlerin laikliği nasıl hiçe saydığı ortadadır. Bu yaştaki çocukların herhangi bir dine dair eğitim görmesinin zararları yapılan bilimsel araştırmalarla defalarca ortaya konmuştur. 'Kindar ve dindar' nesil yetiştirmeyi amaçlayanların ortaokul ve ilkokul öğrencilerinden sonra şimdi de gözünü 4-6 yaş grubuna dikmiş olması kabul edilemez. Küçük yaştaki çocuklarımızın laiklik ve bilim düşmanı bir zihniyete mahkum edilmelerine müsaade etmeyeceğiz.

İlan ediyoruz: Çocuklarımız için, onların geleceği için buradayız, gericilikle mücadeleyi bir an olsun bırakmayacağız. Laik ve bilimsel eğitim her yaştan çocuğun hakkıdır, bu hakkın gasp edilmesine göz yummayacağız. Tüm komşularımızı bu mücadelenin parçası olmaya çağırıyoruz.