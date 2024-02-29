386 bin madene ruhsat verildi: AKP döneminde 2 bine yakın maden işçisi yaşamını yitirdi

İliç altın madeninde yaşanan heyelan faciasında 9 işçi hâlâ bulunamadı. İliç’in ardından Elazığ’da da madende göçük meydana geldi, şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Maden kazaları sıcaklığını korurken Manisa’nın Soma ilçesinin de yer aldığı 11 madene daha onay verildiğine dikkat çeken CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İşçiler toprak altındayken 11 madene daha onay verildi

Manisa’nın Soma ilçesinde yaklaşık 7 bin metrekarelik ormanlık alanda maden arama çalışması yapılacağını hatırlatan Başevirgen, “İliç’te toprak altındaki madencilerimize hala ulaşılamazken, Elazığ’da bir başka maden ocağında göçük meydana geldi. Gözü ranttan başka bir şey görmeyen iktidar ise peş peşe maden kazalarının yaşandığı bu süreçte içlerinde seçim bölgem Manisa’nın Soma ilçesinin de yer aldığı 11 madene daha onay verdi. Soma’da yaklaşık 7 bin metrekarelik ormanlık alanda maden arama çalışması yapılacak” dedi.

AKP iktidarı süresince 2 bine yakın maden işçisi hayatını kaybetti

Başevirgen, AKP döneminin son 15 yılında 386 bin madene ruhsat verildiğini belirterek, “AKP iktidarı süresince 2 bine yakın maden işçisi hayatını kaybetti. Caydırıcılığı olmayan cezaları ödeyip, kural tanımazlığa devam eden, her seferinde işçilerimize mezar olan bu madencilik faaliyetlerine karşı çıkıyoruz. İşçinin sağlığını ve güvenliğini hiçe sayan bu anlayış canlarımızı bizden alıyor” ifadelerini kullandı.

Son 20 yılda meydana gelen en ölümcül maden kazalarının 5'i Türkiye’de gerçekleşti

14 Mayıs’taki genel seçimlerin ardından Meclis Genel Kurulu’na 44 tane kanun teklifi geldiğini söyleyen Başevirgen, “İçlerinde madencilerin güvenliği, madencilerin iş sağlığı ile ilgili tek bir madde yok. Önce İliç sonra Elazığ’da yaşanan maden kazaları yurdun dört bir yanındaki madenler için sinyal veriyor. Dünya’da son 20 yılda meydana gelen en ölümcül maden kazalarının beşi Türkiye’de gerçekleşti. İngiliz, Fransız, Alman madencinin fıtratında olmayan bizim madencimizin fıtratında olamaz” diye konuştu.