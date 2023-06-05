36 senelik üç puanlı lig tarihinde bir ilk

Galatasaray dün Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçın ardından şampiyonluk kupasını aldı.

Dünkü şampiyonluğun ardından ligi değerlendiren Hürriyet yazarı Uğur Meleke, üç büyük olarak anılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu yılki performansını övdü, şu ifadeleri kullandı:

"G.Saray’ın 36 maç-88 puanla tutturduğu 2,45’lik puan ortalaması, lig tarihinde sadece birkaç kez ulaşılabilmiş çok yüksek bir çıta. Okan Buruk’un yakaladığı seviye, Denizli’nin rekortmen, Gordon’un namağlup, Veselinovic’in 103 gollü sezonları seviyesi. Üstelik böyle bir seviyeye, ezeli rakipleri kötüyken değil, F.Bahçe ve Beşiktaş da yarışın içindeyken ulaştılar.

Eğer Fenerbahçe ve Beşiktaş bu sezonu 80’er puanla bitirirlerse, ikisi de 2,22’lik ortalama tutturmuş oluyorlar. Ki 36 senelik üç puanlı lig tarihimizde üç İstanbul büyüğünün birden 2,2’yi geçtiği tek sezon bu. Fenerbahçe ve Beşiktaş bu ortalamayla son 36 yılın 12’sinde şampiyon olabilirlerdi. Bu yıl Galatasaray öyle bir noktaya taşıdı ki çıtayı, ancak ikincilik için yarışabildi ezeli rakipleri."