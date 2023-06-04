Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-0 yendi

Galatasaray, derbide konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yendi.

Haber Merkezi

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadı'nda karşılaştı. 

Şampiyon Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. (AA)