36 Rus asker 'gazi' sayılmak adına Suriye'ye gitmek için rüşvet vermekle suçlanıyor

Rusya'nın uzak doğusunda konuşlanmış 36 asker, Suriye'deki askeri tesislerini ziyaret etmek için planlanmış bir 'iş gezisine' dahil olmak için nakit para vermekle suçlandı.

Kommersant'ın bildirdiğine göre en az 36 asker hakkında Suriye'de düzenlenen bir gösteriye gitmek için rüşvet vermeye çalıştıkları suçlaması üzerine soruşturma açıldı.

Japonya Denizi'ndeki Sahalin adasında bulunan birliğe danışman olarak çalışan bir avukatın, Suriye'ye gönderilecek temsilcileri seçen memurlar arasında bağlantıları olduğuna dair askerleri ikna ettiği iddia edildi. Habere göre, erler ve astsubaylardan 20.000 ruble (2 bin 755 lira) tahsil edildi.

Herhangi bir süre için Suriye'ye gönderilen Rus askeri personeline otomatik olarak gazi statüsü veriliyor. Gazi statüsü alanlarsa aylık gazi maaşı hakkını kazanmış oluyor. Gaziler ayrıca silahlı kuvvetler içinde ilave 15 günlük yıllık izin alıyorlar ve daha fazla seyahat fırsatına sahipler.

Kommersant, avukatın soruşturma altına alınıp suçlanmasının ardından planın hızla çöktüğünü yazdı. Suçunu itiraf eden şahsın bir buçuk yıl boyunca terfi alması yasaklanırken plana dahil olan askerlere bin 90 rubleye (12 bin 401 lira) kadar ağır para cezaları verildi.

Öte yandan verdiklere rüşvete rağmen hiçbirinin Orta Doğu'ya ulaşamadığı bildirildi.