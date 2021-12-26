34 kişilik koğuşta 11 kişi koronavirüse yakalandı

Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 34 hükümlünün kaldığı koğuştaki 11 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı bazı mahkumların hastalığı ağır atlattıklarına yönelik sosyal medya paylaşımları üzerine yaptığı açıklamada koğuşta 34 kişinin bulunduğunu belirterek "11 kişinin testi pozitiftir. Ancak hiç birinin durumu ağır değildir. Hatta semptom dahi göstermedikleri görülmüştür" ifadesini kullandı.

Yazılı açıklama yapan Yağcı "Kurumda 24 saat hazır tutulan sağlık görevlileri ile bu kişilerin takip ve kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. İhtiyaca göre ilaç ve vitamin takviyesi de verilmektedir. Koğuştaki hükümlü ve tutuklulardan kendi iradesiyle aşı olmayan 1 hükümlü hariç geriye kalanların tamamı aşılıdır. Ceza infaz kurumlarımızda pandemi tedbirleri en üst seviyede ve titizlikle uygulanmaya devam edilmektedir. Halihazırda ağır durumda hiçbir Covid-19 hastası bulunmamaktadır" dedi.