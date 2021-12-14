'Cezaevlerindeki 605 hasta tutuklunun tedaviye ulaşması engelleniyor'

Cezaevlerindeki hasta tutuklular ve koşulları uzun süredir ülkenin gündeminde. Zaman zaman ölüm haberleri zaman zaman baskı ve işkence haberleri ile kamuoyuna yansıyan konu, Meclis gündemine taşındı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e verdiği soru önergesinde cezaevlerinde artan hak ihlallerini gündeme getirdi. Urfa 2 Nolu T Tipi Cezaevi'nde kalan ve yüzde 94 engelli raporu bulunan Emin Güler'i hatırlatan Dersim Dağ, tutuklunun kendi ihtiyaçlarını karşılayamaması ve cezaevi koşullarında tedavisinin yapılmamasına rağmen neden hala tutuklu olarak bekletildiğini sordu.

Cezaevlerinde 604'ü ağır olmak üzere 605 hasta tutuklunun olduğunu belirten Dağ, bu kişilerin tedaviye ulaşmasının da engellendiğini söyledi.

Dağ, Adalet Bakanı Gül'e, "Hasta ve engelli tutuklu Emin Güler'in tahliyesi konusunda hukuku bir engel olup olmadığını, daha iyi bir tedavi için tahliye edilip edilmeyeceğini, hasta tutuklulara dair bir düzenlemeye yapılıp yapılmayacağını ve şiddet ve işkence gündemlerinin araştırılıp araştırılmayacağı" sorularını yöneltti.