TBMM Genel Kurulu Pazar günü Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında 23 Nisan özel gündemiyle toplanacak.

'23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' nedeniyle gerçekleştirilecek özel oturumda, partilerin milletvekili aday listelerinde yer almayan 328 milletvekili, son kez Genel Kurul'a katılacak.

O isimler arasında yer alan AKP'de 3 dönem kuralına takılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurulu son kez yönetecek. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı gösterdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da milletvekili sıfatıyla Genel Kurul'a son kez katılarak konuşma yapacak.