310 eski vekil peşin aldığı 149 bin lirayı iade etmedi

Seçimden önce 3 aylık maaşı peşin alan ancak tekrar milletvekili olamayan 314 kişiden sadece 4’ü, fazla olan 2 aylık maaşı geri verdi.

Sözcü'nün haberine göre; Meclis'in 27'nci döneminde görev yapan 314 milletvekili, 14 Mayıs seçimlerinde ya aday gösterilmedi ya da seçilemedi. Vekillikleri sona eren 314 isme Nisan-Mayıs-Haziran ayları için toplam 70 milyon TL ödendi. Söz konusu ödemenin 46 milyon 786 bin lirası hak edilmeyen 2 aylık maaştan oluştu.

Mayıs ayının yarısı ve Haziran aylarında vekil olmadıkları halde fazladan ücret alan 314 vekilden sadece 4'ü parayı iade etti. Üç aylık maaş olarak 223 bin 500'er lira maaş alan 310 milletvekilinden ise ses çıkmadı. Vekillik yapmadan aldıkları 149 bin lirayı kabul etti.