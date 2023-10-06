31 ilde eş zamanlı operasyon: Çakıcı'ya yakın isim de listede

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon kapsamında 15 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temini sağlayan "24 suç örgütünün çökertildiğini" açıkladı.

Yerlikaya 307 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda 161 tabanca, 164 av tüfeği, 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat, muhtelif miktarda uyuşturucu ve çek/senet ele geçirildiğini duyurdu.

Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen operasyonlar şöyle sıralandı:

Adana’da Bora Toprak Organize Suç Örgütü,

Antalya’da Hüseyin Şamil Şahin Organize Suç Örgütü

Samsun’da Eyüp Atmaca Organize Suç Örgütü

Zonguldak’ta Alihan Keleş Organize Suç Örgütü ve Barış Taşdemir Organize Suç Örgütü

Bursa’da Ali Kevser Can Organize Suç Örgütü

Eskişehir’de Ahmet Yalım Organize Suç Örgütü

Gaziantep’te Burhan Çapan Organize Suç Örgütü

İstanbul’da Mehmet Basetemür Organize Suç Örgütü

İzmir’de Ahmet Aktaş Organize Suç Örgütü

Muğla’da Ömer Kamil Sütlü Organize Suç Örgütü

Giresun’da Baki Ay Organize Suç Örgütü

Tekirdağ’da Resul Ağyürek isimli şahsın yönlendirdiği nitelikli yağma faaliyetleri gösteren suç grubu

Çanakkale’de Kadir Yeşil isimli şahsın yönlendirdiği nitelikli yağma faaliyetleri gösteren suç grubu

Afyon’da Ahmet Başyiğit isimli şahsın yönlendirdiği nitelikli yağma faaliyetleri gösteren suç grubu

Soylu ve Bahçeli'yle bağlantı iddiası

Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olarak atanmasının ardından, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bağlantılı olduğu iddia edilen suç örgütlerine yönelik de operasyonlar yapılmıştı.

Soylu'ya yakın olduğu belirtilen Ayhan Bora Kaplan, "örgüt kurma", "kasten yaralama", "yağma", "kişiyi hüviyetinden yoksun kılma" ve "işkence" suçlarından gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Kaplan da dahil olmak üzere çok sayıda kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söz konusu tutuklamaların ardından Soylu'yu savunan açıklaması sonrasında ise Bahçeli'yi makamında ziyaret eden Sedat Şahin'in yeğeni Mehmet Şahin'in liderliğini yaptığı "Şahinler Çetesi"ne yönelik operasyon düzenlenmiş, Mehmet Şahin'le birlikte 43 kişi gözaltına alınmıştı. Mehmet Şahin'in de arasında bulunduğu 43 şüpheliden 22'si ise tutuklanmıştı.

Çakıcı'ya yakınlığıyla bilinen Bora Toprak da listede

Adana’da "Bora Toprak Organize Suç Örgütü"ne yapılan operasyon bu kapsamda dikkat çekti.

Bora Toprak, Bahçeli'nin çağrısının ardından 2020 yılında AKP ve MHP’nin imzasını taşıyan infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye edilen ülkücü mafya lideri Alaattin Çakıcı'ya yakınlığıyla biliniyor.

Toprak, Çakıcı'nın yeğeni Kenan Ali Gürsel'i öldüren Hakan Çillioğlu'nu, 2017 yılında Van'da cezaevi aracında ağır yaralamıştı. Çakıcı ise Toprak'a sahip çıkarak, "Bora Toprak'ın kılına dokunan, bedelini ağır öder" açıklamasında bulunmuştu. Çakıcı ve Toprak'ın bağlantısının hâlâ devam ettiği biliniyor.