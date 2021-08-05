30 milyon TT oldu ama AKP'nin Somali'ye yatırdığı para 1 milyarı geçti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imazaladığı bir kararnameyle Türkiye'nin Somali'ye yıllık 30 milyon dolar hibe nitelikli bir katkı sağlayacağı karara bağlandı.

Kararda, "hibe, alıcının mali kuralları, idari düzenlemeleri ve uygulamalarına uygun olarak denetlenecektir" denilirken, 30 milyon dolar yıllık hibenin AKP iktidarının yardımseverliğiyle değil, "emperyal" vizyonuyla ilişkili olduğu anlaşılıyor.

Yangınlar ve ülkenin bunlara dönük hazırlıksızlığı sonucu ortaya çıkan tablonun büyük bir tepki doğurduğu ortada. Bu tepki biraz da doğal olarak bugün Somali'ye verilen hibeye döndü. CHP'nin "işbilir" diplomasi uzmanı Öztırak bile yayınladığı twitter mesajında bu tepkiyi destekledi: "THK uçakları İçin 4 milyon dolar bulamayanlar; Somali’ye 30 milyon dolar gönderiyor." Öztırak, AKP'nin "kendi milletine karşı son derece kalpsiz; Ama elin oğluna bir o kadar müşfik" olduğunu yazdı.

2020 sonu itibariyle 1 milyar doları geçti

Öte yandan Somali sözkonusu olduğunda 30 milyon dolar aslında "para değil." Türkiye'nin Somali'ye sivil toplum kuruluşları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kızılay aracılığıyla yaptığı yardımların tutarının daha 2020 yılı sonlanmadan 1 milyar doları geçtiği biliniyor.

AKP'nin Somali "atağı" tam olarak cemaatin çalışmalarını Afrika'da yoğunlaştırdığı döneme denk geliyor.

2011 yılında Türkiye'nin yeniden açılan Mogadişu elçiliğine Büyükelçi olarak atanan kişi Cemalettin Kani Torun'du.

Elçilik 1991 yılında Somali'de şiddetlenen iç çatışmalar sonrasında kapatılmış ve 2011 yılına kadar Türkiye'nin Somali'de bir diplomatik temsilciliği olmamıştı.

2011'de Mogadişu'daki elçilik Türkiye'nin Somali'de yaşanan kuraklık nedeniyle 201 milyon dolarlık yardım yapmasının ardından açıldı.

Cemaatin yeryüzü doktoru, Davutoğlu'nun parti yoldaşı

İlk büyükelçi, Fethullahçıların Afrika operasyonunda önemli görevler almış olan "Yeryüzü Doktorları" adlı organizasyonun kurucularından birisiydi. Torun, 2015 yılında AKP'den Bursa Milletvekili oldu, Dışişleri Komisyonu'nda komisyonun başvekili olarak çalıştı. 2018 seçimlerinde yeniden aday olmayan Torun, Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin kurucular kurulunda yer aldı.

AKP iktidarı şu anda Somali'deki etkili aktörlerden birisi. Somali ordusunun eğitiminden, hastane ve okul gibi tesislerin imar ve inşasına kadar pek çok alanda söz sahibi. 30 milyon dolarlık hibeye gösterilen tepki hafife alınamaz ama gerçekten de bu tür adımların arkasında hesapsız bir bonkörlük değil, ABD emperyalizmiyle koordinasyon içinde yürütülen politik/askeri operasyonlar var.