30 Ağustos'taki Erdoğan protestosu için CHP'den açıklama

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sonrası parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul'un Kadıköy ilçesinde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu sırada sırtını dönen CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in hatırlatılması üzerine ise ''Kadıköy ilçe başkanımızın yaptığını doğru bulmuyoruz'' ifadelerini kullandı.

'Yürekli bir savcı arıyoruz'

Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın "Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur" sözlerini değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Yürekli bir Cumhuriyet Savcısının harekete geçmesi için eski bir bakanın daha fazla ne söylemesi gerekiyor?" diye sordu.

