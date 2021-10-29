30 adet taşınmaz 325 milyon liraya özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 30 adet taşınmazın özelleştirileceği duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayınlanan duyuruda, toplamda yaklaşık 260 bin metrekare yüzölçümüne sahip olan 30 adet taşınmazın üzerindeki yapılarla birlikte 325 milyon 500 bin TL asgari bedel üzerinden satışa çıkartıldığı belirtildi. Pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek olan ihaleler, teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak olan açık arttırma ile sonuçlanacak.

Satışa çıkarılan arsaların içinde Aydın'ın Didim İlçesinde 20 bin 354 metrekare yüzölçümlü; Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde 6 bin 689 metrekare yüzölçümlü; İzmir'in Karşıyaka İlçesinde ise 6 bin 84 metrekare yüzölçümlü arsalar dikkat çekiyor.