'3 yılda 6 milyon metrekareden fazla alan orman vasfından çıkarıldı'

Resmi Gazete'de 6 ve 7 Ocak 2022 tarihlerinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile Kastamonu ve Manisa’da 611 bin 848 m², Mersin ve Ankara’da ise 376 bin 494 m²’lik alan orman sınırı dışına çıkarıldı. CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen kararı orman katliamına davetiye çıkarılması olarak değerlendirdi.

'684 hektarlık orman arsa olarak tescillendi'

Yayımlanan son iki karardan önce üç ayrı kararın daha çıkarıldığını söyleyen Başevirgen, "Bu kararlardan bir tanesi Bakanlar Kurulu, ikisi de Cumhurbaşkanı Kararı'ydı. Bu kararlarla İstanbul, Kocaeli, İzmir, Kütahya ve Bursa illerindeki bazı orman alanlarının orman sınırları dışarısına çıkarılması sağlandı. Bu alanların toplam büyüklüğü 5 milyon 855 bin 446 m² idi. Böylece 2018 yılında 6831 Sayılı Orman Kanununa eklenen Ek 16. Madde kapsamında yürürlüğe konulan 'Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik' ile bugüne kadar 6 milyon 843 bin 788 m2’lik ormanlık alan orman vasfından çıkarılarak arsa olarak tescillenmiş oldu. Bu, yaklaşık 684 hektarlık orman alanı demek" diye konuştu.

'Anayasaya aykırı'

Kararların 2018 yılından önce bir şekilde tahrip edilmiş ormanlık alanlar ile taşlık ve kayalık olan orman alanların yerleşime açılmasına sebep olduğunu söyleyen Başevirgen şunları söyledi:

"Yapılan bu uygulamalar Anayasa'ya aykırıdır. Anayasamızın 169. Maddesi 'Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz' hükmü ile 'Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz' hükümleri bulunmaktadır. Yani Anayasamız, ormanları koruma güvencesini devlete görev olarak tevdi etmiştir."

'Betonlaşmaya göz yumulacak, tahribat büyütülecek'

Taşlık, kayalık olmayan İzmir Bayraklı'daki 3 milyon 753 bin 603 m2 ormanlık alanının da orman sınırı dışına çıkarıldığını hatırlatan Bekir Başevirgen, “Yani ihtiyaç duymaları halinde ağaçları keserek betonlaşmaya göz yumacak ve kapalı orman alanları içerisinde bulunan açıklıkları bile yapılaşmaya açabilecekler. Sonrasında yol, alt ve üst yapılaşma gerekçeleriyle tahribatı iyice büyütecekler" dedi.

'Ormana çevrilecek alanların ada, parsel numaraları ile mevki adları neden yazılmıyor?'

Ülkemizde 23 milyon hektar orman alanı bulunduğunu söyleyen Başevirgen "Öte yandan ilgili Cumhurbaşkanı Kararları'nda 'orman sınırları dışarısına çıkarılan alanların iki katı kadarı, Orman Genel Müdürlüğü’ne ağaçlandırarak orman yapmak kaydıyla verilecek' deniyor. Orman dışına çıkarılan alanların adları bu kararlarda yazılıyken bunların yerine ormana çevrilecek alanların parsel numarası, ada numarası veya mevki adı neden yazılmıyor? Ormandan bir parça koparıp sonra geri vereceğim gibi bir anlayışla ormancılık yapılamaz" diye konuştu.