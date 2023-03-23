3 vekilin dokunulmazlık dosyaları muhalefetin itirazı sonrası ertelendi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İYİP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu raporunun görüşülmesi, muhalefetin itirazı üzerine ertelendi.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, seçimlere 2 aydan kısa bir süre kalmasına karşın AKP, ani bir kararla, Başarır, Türkkan ve Aydeniz’in dokunulmazlık dosyalarının bugün TBMM Genel Kurulu’nda görülmesi kararı almıştı. Ancak başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin grup başkanvekilleri, AKP grup başkanvekilleriyle görüşerek, bu karara itiraz etti. Muhalefet, dokunulmazlıkların kaldırılması halinde, Meclis’teki yasaların görüşmelerinde engelleme yapacaklarını da ifade ettiler.

AKP ile CHP grup başkanvekilleri arasında yapılan görüşmeler sonrasında, dosyaların bugün Genel Kurul’a getirilmesinden vazgeçildi. Ancak, AKP’nin grubunun dokunulmazlıkların görüşülmesinden tamamen vazgeçmediği ve dosyaların gelecek hafta Genel Kurul gündemine getirilebileceği ifade edildi.

Komisyon ‘dokunulmazlıklar kaldırılsın’ demişti

CHP’li Başarır hakkında, görevden alınan CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yargılandığı Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, “duruşma hakimlerine alenen hakaret, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla fezleke düzenlendi. Lütfü Türkkan’ın hakkında ise PKK saldırısında hayatını kaybeden asker yakını bir kişiye “hakaret ettiği” gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor. Saliha Aydeniz hakkındaysa basın açıklamasında kendisini engellemeye çalışan polise müdahalede bulunması sebebiyle fezleke düzenlenmişti.

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu üç milletvekili hakkında da dokunulmazlığın kaldırılması istemiyle dosyaları Genel Kurul’a sevketti.

Karma komisyon raporu doğrultusunda, TBMM Genel Kurulu’nda da 3 milletvekilinin yasama dokunulmazlığı kararı alınırsa, suçlandıkları dosyalardan, yargılanma yolu açılmış olacak. Milletvekilleri, yargılama süresince görevine devam edebiliyor. Yargılama sonucunda milletvekili hakkındaki ceza kesinleşirse milletvekillikleri düşecek.