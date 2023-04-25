3 polisin yargılandığı Gezi Direnişi çıplak arama davası 5 Ekim'e ertelendi

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı ve kızı Cansu Yapıcı’nın Gezi eylemleri sırasında gözaltında çıplak aramaya maruz kalmasıyla ilgili üç polisin ‘işkence’ suçundan yargılandığı davaya İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmada Mücella Yapıcı ve kızının avukatı Meriç Eyüboğlu ile sanık avukatı hazır bulundu. Başka bir suçtan hükümlü olan sanık polis Levent Mustafaoğlu da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanık polis karakolda bulunan tüm personelin dinlenmesini istedi

Biri o dönemde nezarethane amiri olan 3 polisin 'işkence ve eziyet' suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapsinin istendiği davada söz alan avukat Eyüboğlu, savcılığa sundukları tanıkların hala dinlenmediğine ve delillerin toplanmadığına işaret etti. Mücella Yapıcı’nın gözaltında tutulduğu nezarethanede görevli olan A.A’nın da dosyaya tanık olarak eklenmesini talep etti.

Avukat: Tanık olarak beni de dinleyin

Eyüboğlu ayrıca, gözaltı sürecinde dört gün boyunca orada olup güvenlik şube ile yapılan görüşmelere şahit olduğu için kendisinin de tanık olarak dinlenmesini talep etti. Eyüboğlu, "Ben de o süreçte yaşananlara dair tanık olduklarımı anlatmak istiyorum ve tanık olarak dinlenmek istiyorum. Ayrıca o dönemde o yeri görmüş olan milletvekillerinin de Sezgin Tanrıkulu ve Melda Onur’un da dinlenmesini talep ediyorum” dedi.

Başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık polis Levent Mustafaoğlu da duruşmada SEGBİS aracılığıyla dinlendi. Mustafaoğlu, belirtilen iddialara yönelik o dönemdeki tüm memurların dinlenmesi gerektiğini söyledi. Kendisiyle birlikte orada en az 18-20 personelin daha olduğunu aktaran Mustafaoğlu, “Onlar da tanık olmalı. Sezgin Tanrıkulu’nun emniyete gelip gelmediğini hatırlamıyorum” dedi.

Mahkeme başkanı gözlemcilerin de salonda olduğunu tutanağa işlemedi

Sanık avukatı ise “Bir önceki celsenin dördüncü maddesinde verilen ara karar neticesinde emniyetten istenen belgeler Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) görünmüyor” diyerek emniyete yeniden müzekkere yazılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, emniyetten gelecek olan yanıtların beklenmesi gerekçesiyle duruşmayı 5 Ekim’e erteledi.

Heyet, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi’nden davaya gözlemci olarak katılmak isteyen iki avukatın başvurusunu da kabul etmedi. Mahkeme başkanı bu talebe yanıt olarak “Siz izleyebilirsiniz ben yazmayacağım” dedi ve gözlemcilerin de salonda bulunduğunu tutanağa işlemedi. (ANKA)

Ne olmuştu?

Gezi Direnişi sırasında aralarında Taksim Dayanışması sözcülerinden mimar Mücella Yapıcı ve kızı Cansu Yapıcı’nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve 4 gün boyunca nezarethanede tutulmuştu. Aramayı yapan iki polis ve bir nezarethane amiri hakkında ise çıplak arama yapıldığı iddiasıyla olaydan 8 yıl sonra 'işkence' suçundan dava açılmıştı.