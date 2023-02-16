3 milyar lira 'bağış' yaptığını açıklayan Mehmet Cengiz'in bugün teşvik aldığı ortaya çıktı

CHP'li Veli Ağbaba, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in dünkü ortak yayında yaptığı 3 milyar liralık bağışa dikkat çekerek, "Deprem bölgesi için 3 milyar TL bağış yapan Mehmet Cengiz bugün Konya'da yapılacak tesis için teşviki kaptı" değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşli Çetenin en bilinen üyelerinden Mehmet Cengiz. Dün deprem bölgesi için 3 milyar TL bağış yaptı. Bugün Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Konya'da yapılacak tesis için teşviki kaptı. Yaptığı bağışın parasını, bu şekilde tekrar tahsil etmiş oldu. Yorumsuz…" ifadesini kullandı.

Cengiz'e Konya'da teşvik

Cengiz Holding'e ait Eti Alüminyum AŞ tarafından Konya'da yapılacak yatırım projesinin, yüzde 100 vergi indirimi ve yüzde 85 yatırıma katkı oranı olmak üzere gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl sigorta primi desteği, azami 75 milyon TL nitelikli personel desteği ve 200 milyon lirayı aşmayacak enerji desteği gibi teşviklerden yararlanacağı bildirildi.