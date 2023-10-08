3 kardeşin öldüğü olayda savcılık Sancaktepe Belediyesi hakkında soruşturma izni istedi

İstanbul Sancaktepe'de kaybolan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin cansız bedenlerinin su dolu inşaat temelinde bulunmasına ilişkin Sancaktepe Belediyesi hakkında İstanbul Valiliği'nden soruşturma izni talep edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı üç çocuğun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Olayın gerçekleştiği Cemevi inşaatına ilişkin kusur tespiti amacıyla görevlendirilen uzman bilirkişiler tarafından tanzim edilen rapor neticesinde asli ve tali kusuru tespit edilen Sancaktepe Belediyesi Görevlileri hakkında 4483 sayılı Kanun kapsamında İstanbul Valiliği'nden soruşturma izni talep edilecektir. Yürütülen soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir."