29 işçi yaşamını yitirmişti: Gayrettepe yangınında iddianame hazırlandı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde Gayrettepe’deki Masquerade adlı gece kulübünde 2 Nisan’da tadilat sırasında çıkan ve 29 işçinin yaşamını yitirmesine yol açan yangınla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede 7'si tutuklu 9 kişi için 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık, 7'si tutuklu 9 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianame, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Mahkeme heyetinin, 27 kişinin "müşteki" olarak yer aldığı iddianameyi incelemesi sürüyor.

29 işçi neden ölmüştü?

Gece kulübünün ramazan ayında girdiği tadilat sırasında çıkan yangında aralarında 18 yaşından küçük Efe Demir’in de bulunduğu 29 işçi yaşamını yitirmişti.

Normalde en az 3 çıkış kapısı olması gereken mekanın 2 çıkış kapısı olduğu, bunlardan birinin mal giriş-çıkışı için kullanıldığı, tadilat sırasında bir kapının da kapalı olduğu ortaya çıkmıştı. Yangının ardından elektriklerin de kesilmesiyle işçiler çıkış kapısına ulaşamamış, çoğu işçi dumandan zehirlenerek yaşamını yitirmişti.

Mekanın itfaiyeden yangın raporunu en son 2006 yılında aldığı, Beşiktaş Belediyesi'nin mekana verdiği son işletme ruhsatlarında itfaiye raporunun olmadığı da ortaya çıkmıştı.

Ramazan bitmeden tadilatı bitirme baskısı yapan patronun, tüplerin, içkilerin, pürmüzlerin olduğu, çok yanıcı ses yalıtım malzemelerinin olduğu mekanda güvenlik önlemleri alınmadan çalıştırdığı işçilere kaçacak kapı bile bırakmadığı anlaşılmıştı. Yangın sırasında mekanda tadilat için gelen firmaların işçilerinin yanısıra gece kulübünde komi, garson ve DJ olarak çalışan kişilerin de bulunduğu ortaya çıkmıştı.

13 kamu görevlisi için soruşturma izni verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında savcılığın talebi üzerine İstanbul Valiliği dönemin belediye yetkililerinin olduğu 13 kamu görevlisi için soruşturma izni vermişti.

Soruşturma izni verilenler arasında dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Ahmet Mithat Şerbet, Yasemin Saral ve Ali Rıza Yılmaz ile ruhsatta imzası bulunan belediyedeki diğer kamu görevlileri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinde çalışan kamu görevlileri yer alıyor.