28 Şubat davasında 5 emekli asker daha cezaevine gönderildi

28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 kişiden 5'i daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 sanık hakkında yakalama kararı vermesi üzerine, sanıklar arasında bulunan emekli generaller İlhan Deniz, Aydan Erol ve Kenan Deniz, emekli Tuğgeneral İdris Koralp ve emekli orgeneral Ahmet Çörekçi infaz savcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

DHA'nın haberine göre dönemin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç (85), dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Aydan Erol (81) ve dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanı ve Başbakan Askeri Danışmanı emekli Tümgeneral Kenan Deniz (73) Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Sanıkların adliyedeki işlemleri yaklaşık 3 buçuk saat sürdü. İnfaz savcılığındaki işlemleri tamamlanan sanıklar, hükümleri yüzlerine okunmasının ardından Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Emekli orgeneral Ahmet Çörekçi ise polis tarafından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Mahkemedeki işlemleri tamamlanan Çörekçi, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Emekli Tuğgeneral İdris Koralp ise Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu. Sağlık kontrolleri için Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen 73 yaşındaki Koralp, tekrar adliyeye getirildi. Adliyede infaz işlemlerinin tamamlanmasının ardından Koralp, tutuklanarak Silivri Kapalı Cezaevine gönderildi.

Çetin Doğan ve Çevik Bir İzmir'e sevk edildi

Öte yandan dün Muğla Muğla E Tipi Cezaevi’ne gönderilen dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan İzmir'in Buca ilçesi Kırıklar'da bulunan İzmir 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi.