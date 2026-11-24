Kuzey Kıbrıs'ta 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen ve 28 kişinin yaşamını yitirdiği Filo Jet faciasına ilişkin davada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Girne Kaza Mahkemesi'nde görülen davanın 14'üncü duruşmasında ifade veren Polis Müfettişi Mehmet Mannaş, geminin 400 TL'ye satın alınan suya dayanıklı yapıştırıcıyla onarıldığını ve bu onarımın ardından 79 sefer gerçekleştirdiğini söyledi.

Mannaş'ın mahkemeye aktardığı bilgilere göre Filo Jet, 12 Haziran 2026'da Girne Limanı'na geldi. Geminin hasarlı bölümü 13 Haziran'da onarıldı, 14 Haziran'da ise yeniden sefere çıktı.

Polis, onarımın geminin seferlerinin aksamaması amacıyla uygun olmayan malzemeler kullanılarak yapıldığını savundu. Mannaş, gemi kaptanı ile halen aranan bir kişinin 400 TL'ye satın alınan yapıştırıcıyla tamirat gerçekleştirdiğini belirtti.

Denetimden 11 gün sonra onarım yapıldı

Mahkemeye daha önce yansıyan bilgilere göre Filo Jet, kazadan yaklaşık üç ay önce, 2 Haziran 2026'da Türk Loydu tarafından denetlendi. Geminin uluslararası seferlere uygun teknik belgelere ve Liman Başkanlığı izinlerine sahip olduğu açıklanmıştı.

Ancak son duruşmada ortaya çıkan zaman çizelgesi, denetim mekanizmasına ilişkin soru işaretlerini artırdı. Türk Loydu denetiminden yalnızca 11 gün sonra gemide onarım yapıldığı, ertesi gün ise yeniden sefere çıkıldığı anlaşıldı.

Onarımın Türk Loydu'na veya ilgili liman otoritelerine bildirilip bildirilmediği, işlem sonrasında yeni bir teknik inceleme yapılıp yapılmadığı henüz açıklanmadı.

79 sefer boyunca kim denetledi?

Geminin 13 Haziran'daki onarımın ardından 79 sefer gerçekleştirmesi, denetim süreçlerinin nasıl işletildiği sorusunu gündeme getirdi.

Onarımın hangi teknik değerlendirmeye dayanarak yeterli görüldüğü, geminin hasarlı bölümünün sonraki seferlerde kontrol edilip edilmediği ve liman denetimlerinde herhangi bir uyarı yapılıp yapılmadığı kamuoyuna yansımış değil.

Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, facianın ardından yaptığı açıklamada geminin Akdeniz Tersanesi'nde denetlendiğini, Türk Loydu'ndan sertifika ve klas belgesi aldığını söylemişti. Ancak denetimin ayrıntılarını içeren sörvey raporu henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Filo Jet'in Girne-Taşucu hattında faaliyet göstermesi nedeniyle denetim süreci Türkiye'deki ilgili makamları da ilgilendiriyor. Geminin teknik yeterliliği ve denetim geçmişi, facianın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen bir soru önergesiyle de gündeme taşınmıştı.

Dokuz kişi kasten öldürme suçlamasıyla yargılanacak

Duruşmada polis soruşturmasının tamamlandığı ve dosyadaki emare sayısının 27'ye ulaştığı bildirildi. Şirket direktörü, kaptanlar, makine personeli ve mürettebattan oluşan dokuz kişinin "kasten adam öldürme" suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi.

Mahkemede ayrıca faciada yaşamını yitiren yolculardan Özgür Gönül'ün, geminin sol kızağındaki kırılma anını kaydederek ailesine gönderdiği video izlendi. Gemiden sağ kurtulan altı kişinin ifadeleri de delil olarak sunuldu.

Dokuz zanlının tutukluluk halinin devamına karar verilirken polis, bilirkişi raporlarının temini için üç ay tutukluluk talep etti. Teminat duruşmasının 24 Kasım'da devam etmesine karar verildi.

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