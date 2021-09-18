2,7 santigratlık uyarı: 'Dünya felaket bir yolda, çok sayıda can kaybı olacak'

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, yeni raporunda dünyanın Paris İklim Anlaşması'nda yer alan küresel sıcaklık artışını 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefini karşılamaktan çok uzakta olduğunu ve sera gazı emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 16 artış göstereceğini duyurdu.

BM Genel Sekreteri Guterres, raporun açıklanmasının ardından yaptığı açıklama, "dünyanın 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına giden felaket bir yolda olduğunu" söyledi.

Paris İklim Anlaşması'ndaki küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulması hedefinin karşılanamamasının çok sayıda can kaybına neden olacağını söyleyen Guterres, "Bu hedefe ulaşacak araçlara sahibiz ama zamanımız hızla tükeniyor" dedi.

G20 ülkelerinin küresel sera gazı emisyonların yüzde 80'inden sorumlu olduğunu söyleyen Guterres, 2030'a kadar sera gazı emisyonlarında yüzde 45 kesintiye gidilmesi gerektiğini dile getirdi.