260 kadına taciz mesajı gönderdi, 'Pandemide sıkıldığım için yaptım' deyip serbest kaldı

İstanbul'da birçok kadına taciz mesajları yollayan N.T., kimliğinin tespit edilmesi sonrası ifade için savcılığa çağrıldı.

Savcılıkta ifadesi alınan N.T., mesajları kendisinin attığını itiraf etti.

DHA'nın haberine göre, ifadesinde hiçbir kadını tanımadığını, sadece sosyal medya üzerinden tek taraflı mesajlar gönderdiğini söyleyen N.T., "pişman olduğunu" söyledi.

Pandemi döneminde yalnız kaldığı için sıkıldığını belirten N.T., "Sosyal medyada gelişigüzel bulduğum kadınlara bu mesajları gönderiyordum... 260 kadına bu mesajları gönderdim. Pandemi döneminde kendimi kötü hissettiğim için bu eylemde bulundum. Pişmanım" dedi.

N.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.