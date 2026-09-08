'250 bin dolarlık Rolex' iddiası: Ayhan Bora Kaplan ve dört polis beraat etti

Ankara’da Ayhan Bora Kaplan ile açığa alınan dört polisin “Rüşvet” ve “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Arslan, eski Asayiş Şube Müdürü Oben Özay, Başkomiser Ercan Karagöz, polis memuru Serdar Coşkun ve Ayhan Bora Kaplan’ın ayrı ayrı beraatine hükmetti.

Duruşmaya dört polis ile başka bir davada tutuklu bulunan Kaplan ve tarafların avukatları katıldı.

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Savcı beraat istedi

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların suçları işlediğini gösteren mahkûmiyete yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığını belirterek tüm sanıkların beraatini istedi.

Sanıklar da mütalaaya katılarak beraat talebinde bulundu.

Kaplan savunmasında, hakkındaki davaların “kumpas” olduğunu öne sürdü. Eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ve beraberindeki polisleri hedef alan Kaplan, şöyle konuştu:

“Yargılanmama neden olanlar arkamdaki polisler. Bunlar başlattı, Murat Çelik ve ekibi sürdürdü. Maalesef şimdi birlikte yargılanıyoruz. Mutlaka bir gün göreceksiniz Murat Çelik ve saz ekibi yargılanacak, cezalarını çekecekler. Bana sahte dosya yaptılar.”

Kaplan son sözünde de “Bu dava ve diğer dava tamamen kumpas ve mutlaka aydınlanacak. Siz de görecek ve duyacaksınız” dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların suçları işlediğine ilişkin kesin kanaat oluşmadığı gerekçesiyle beş sanığın da beraatine karar verdi.

Heyet ayrıca duruşmadaki beyanlarını çelişkili bulduğu Alp Arslan hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Yedi Rolex ve hesaplara yatırılan yüksek tutarlar

İddianamede Alp Arslan’ın, Ayhan Bora Kaplan’a yaklaşık 250 bin dolar değerinde yedi Rolex saat aldırdığı öne sürülüyordu. Arslan bu iddia nedeniyle “rüşvet” suçundan yargılanıyordu.

Oben Özay, Ercan Karagöz ve Serdar Coşkun ise banka hesaplarına mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlarda para yatırıldığı gerekçesiyle mal bildirimine ilişkin kanuna muhalefetle suçlanmıştı.

Dosyaya Kaplan’ın ifadeleri ve telefon kayıtlarının yanı sıra polislerin mali profillerine ilişkin tespitler de delil olarak girmişti. İddianamede Arslan hakkında rüşvet suçundan 12 yıla kadar hapis cezası, Arslan ve Özay hakkında ayrıca beş yıla kadar hapis, 10 milyon liraya kadar para cezası ve ömür boyu kamu hizmetinden men talep edilmişti.

Serdar Coşkun, önceki duruşmalardan birinde hesabındaki paraları açıklarken “Bütün devlet memurları kupon peşindedir. Kazancını ya da birikimini değerlendirmek ister. Bizim işlemlerimizin de nedeni buydu” savunmasını yapmıştı.

Kaplan, hakkındaki başka bir dava kapsamında tutuklu bulunuyor.

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