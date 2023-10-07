Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilişkilendirilen Ayhan Bora Kaplan'ın liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturmada dün yeni bir gelişme yaşandı.

T24'te yer alan habere göre soruşturmayı yürüten Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi polisi, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan Muhammed Sağ’ın kaçırılması eyleminde yer aldığı öne sürülen Serdar Sertçelik’in, Kıbrıs’tan uçakla Ankara’ya geleceği bilgisini edindi. Bunun üzerine polis, uçağın geleceği gece yarısı Esenboğa Havalimanı’nda önlem aldı.

Tarifeli seferle Kıbrıs’tan gelen Sertçelik, hakkındaki yakalama kararı uyarınca gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Sertçelik’in vereceği bilgiler sonrasında Kaplan soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanabileceği emniyet kaynaklarınca ifade edildi.

‘Kilit adam'mış

Öte yandan Sertçelik’in adı, Ayhan Bora Kaplan’a yönelik yürütülen suç örgütü soruşturmasında da geçti. Antalyalı iş insanı Muhammed Sağ'ın kısa süre önce kamuoyuna yansıyan açıklamalarında, ortağı olduğu Elmacı Market’in satışı sırasında kendisinin dolandırılmak istendiğini, Sertçelik ve ortağı Koray Özdöl tarafından başına silah dayandığını öne sürdü.

Sonrasında 2021’de Antalya’da polise yaptığı başvurunun kabul edilmediğini iddia eden Sağ, devreye Ayhan Bora Kaplan'ın girdiğini ve kendisinin de can güvenliği için yurt dışına çıktığını ifade etmişti.