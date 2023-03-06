217 bin öğrenci başka illere nakledildi: Ankara birinci sırada

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen on ildeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki 217 bin 246 öğrencinin başka illere nakillerini yaptıklarını açıkladı.

Özer, nakil talebinde bulunan öğrencilerin deprem illeri dışındaki 71 ile nakil yaptırdıklarına dikkati çekerek şu bilgileri paylaştı: "Ankara 29 bin 738 öğrenciyle en fazla nakil yapılan il oldu. Antalya 20 bin 149, Mersin 20 bin 67, İstanbul 16 bin 186, Konya ise 11 bin 985 öğrenci ile en fazla nakil yapılan iller oldu."

Özer, deprem nedeniyle diğer illerden İzmir'e 8 bin 685, Kayseri'ye 7 bin 312, Bursa'ya 6 bin 537, Muğla'ya 6 bin 133 Aydın'a da 4 bin 863 öğrencinin nakil yaptığını söyledi.

Bakan Özer, deprem felaketi yaşayan on ilden nakil yaptıran öğrencilerin dağılımına ilişkin ise şunları söyledi:

"Deprem bölgesindeki illerimizden Hatay'dan 71 bin 959 öğrencimizin başka illere naklini yaptık.

Kahramanmaraş'tan 52 bin 908, Malatya'dan 39 bin 987, Adıyaman'dan 22 bin 889, Gaziantep'ten 14 bin 719, Osmaniye'den 4 bin 167, Adana'dan 4 bin 41, Diyarbakır'dan 3 bin 152, Şanlıurfa'dan 3 bin 80, Kilis'ten 344 kişi olmak üzere toplam 217 bin 246 öğrencimizin başka illere naklini gerçekleştirdik."