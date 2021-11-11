21 aydır maaş alamayan Onur Havayolları işçileri şirketin kapısına dayandı

2019 yılında 3 milyar 127 milyon TL ciro açıklayan Türkiye'nin 110. büyük firması Onur Havayolları, 2020 yılında 1600'den fazla işçiye "pandemi" bahanesiyle ödeme yapmadı.

21 aydır maaş alamayan işçiler bugün saat 11.11'de şirket binası önünde toplandılar ve bu durumu protesto ettiler. İşçilere herhangi bir açıklamada bulunmayan Onur Havayolları, protestolar sonrası işçilerle görüşmeyi kabul etti. Ancak işçilere yine de somut bir söz söylenmedi.

Protesto sayesinde görüşmek zorunda kaldılar

Bugün saat 11.11'de aileleriyle birlikte şirket önünde toplanan işçiler, "Bu yılın başına kadar şirketimiz satılacakmış. Biz sadece maaşımızı istiyoruz" diyerek kırmızı kartları ve ıslıklarıyla Onur Havayolları'nı protesto etti. Uzun süredir işçilere açıklamada bulunmayan Onur Havayolları Yönetim Kurulu, işçilerin protestosundan dolayı işçilerle görüşmek zorunda kaldı. İşçiler adına konuşan temsilci "40 gündür sesi çıkmayan Yönetim Kurulu maalesef bize 'Yukarı gelin' diye haber gönderdi. 3 arkadaşımız gidecek. Bakalım ne diyecekler?" dedi. Temsilcinin duyurusu sonrasında işçiler adına 3 kişi Yönetim Kurulu'yla görüşmeye gitti.

'Teminat verdiler' ama teminat mektubu vermediler

Görüşmeye giden işçiler Yönetim Kurulu'nun şirkete 8 milyon TL geleceğini ve geldiği taktirde işçi maaşlarını parti parti ödeyeceklerini söylediklerini aktardı. Ancak işçilerden "Bu şirket benim 3 kuruşluk maaşımla mı kurtulacak? Sadece bizi oyalıyorlar" tepkisi geldi. Yönetim Kurulu'nun para geldiği taktirde ödeme yapacaklarını iddia etmesine karşılık teminat mektubu istediklerini söyleyen işçilere olumlu yanıt verilmedi. Yönetim Kurulu ve işçi temsilcileri arasında geçen görüşmenin Yönetim Kurulu tarafından işçilere aktarılması talebi de kabul görmedi.

Ekonomik nedenlerden dolayı evlilikler sonlandı

Maaşlarını alamadıkları süreci soL'a aktaran işçiler, ekonomik çıkmazın yanı sıra psikolojik açıdan da çok zor bir dönem yaşadıklarını söylediler. Kira, fatura ve aidatlarını ödeyemediklerini belirten işçiler açlıkla sınandıklarını ifade ettiler. soL'a konuşan bir işçi, ekonomik nedenlerden kaynaklı olarak bir ay kadar önce eşiyle boşanma raddesine geldiklerini, akrabalarının maddi destekleriyle ilişkilerini kurtardıklarını aktardı. Bu durumun yalnızca kendi başına gelmediğini söyleyen işçi, başka çalışanların da ekonomik nedenlerden dolayı bu tür sorunlar yaşadığını söyledi. Çalışma alanı fark etmeksizin aylardır maaşını alamayan her işçinin ekonomik sorunlar yaşadığını belirten işçi "Bugün ülkemize baktığımızda en yüksek maaş alan mesleklerden birisi pilotlardır ancak daha geçtiğimiz günlerde bir pilot arkadaşımız yaşadığı ekonomik çıkmazdan dolayı arabasını satmak zorunda kaldı" dedi.

Tüm arkadaşlarıyla mücadeleye devam edeceklerini söyleyen işçi, "Sesimizi duyurana kadar, hakkımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

10 yılda sadece 6 uçaktan 10 Milyar TL kazanıldı

Geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunan Onur Havayolları pilotu, 10 yıl boyunca 6 uçakla Suudi Arabistan'a operasyonlar yapıldığını aktarmıştı. Uçak başına aylık 1,5 milyon dolar kazanıldığını belirten pilot, 10 yıl boyunca gerçekleştirilmiş olan sadece bu operasyonlardan bile 10 milyar TL'nin kazanıldığını ifade etmişti. Bunun yanı sıra Onur Havayolları, pandemi döneminde de ticari operasyonlarına devam etmiş, ABD, Rusya ve AB ülkelerine uçuşlar gerçekleştirmişti.

İşçilere hiçbir açıklama yapılmadı

Pandeminin ülkemizde etkilerinin henüz görülmeye başlanmadığı 2020 Şubat - Mart aylarından itibaren 1600'den fazla işçinin maaşlarını ödemeyen Onur Havayolları, pandemi döneminde de operasyonlarına devam etti. Şirket, 21 ay boyunca işçilere hiçbir maaş ödemesi yapmadığı gibi hiçbir açıklamada da bulunmadı. Şirketle görüşme taleplerine geri dönüş alamadıklarını söyleyen işçiler, Cumhurbaşkanlığı'na yazdıkları mektuba da Cimer'e yaptıkları binin üzerinde şikayete de geri dönüş alamadıklarını aktardılar.