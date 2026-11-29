2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu. Amerikalı bilim insanı Karl Deisseroth, Alman bilim insanları Peter Hegemann ve Georg Nagel, ışıkla etkinleşen iyon kanalları ve optogenetiğe ilişkin keşifleri sayesinde bu ödülü paylaştılar.

Her şey Hegemann’ın tek hücreli yeşil alg cinsi Chlamydomonas’ı incelemesiyle başladı. Bu alg, ışığı algılayan göz lekesi sayesinde ışığa insan gözünden 20 kat daha hızlı tepki verebiliyordu. Hegemann, bu canlının ışığa nasıl tepki verdiğini araştırırken genetik yapısını incelemeye başladı. Max Planck Enstitüsü Moleküler Bitki Fizyolojisi ve Biyofizik Bölümünden Nagel ile iletişime geçerek bu tepkide rol oynayan, channelrhodopsin-1 ve channelrhodopsin-2 adını verdikleri proteinleri keşfettiler. Bu proteinleri kurbağa yumurta hücrelerine aktardılar ve onların da 0,2 milisaniye gibi kısa bir sürede ışığa tepki verdiğini gözlemlediler. Bu, bilim dünyasında devrim olarak nitelendirilebilecek bir buluştu. Aynı proteini embriyonik insan böbrek hücrelerine ve hamsterlara aktardıklarında da yine aynı sonucu elde ettiler.

2005 yılına gelindiğinde ise psikiyatrist Karl Deisseroth, bu proteinin memeli sinir hücrelerinde işe yarayıp yaramayacağını merak etti ve Hegemann-Nagel ikilisiyle iletişime geçti. Nitekim yaptığı deneyler sonucunda bu proteini sıçanların beyin hücrelerine aktarmayı başardı. Sonuç tahmin ettiği gibiydi: Bu proteini üretmeye başlayan sıçan sinir hücreleri ışığa duyarlı hale gelmişti. Sadece bir fiber optik kablo yardımıyla sıçanın beyninin hareketi kontrol eden bölümüne “hareketi başlat” komutu gönderebildi.

Optogenetik nedir?

Daha sonra bu çalışma alanı optogenetik olarak adlandırıldı. Daha net bir tanım yapacak olursak optogenetik, belirli hücreleri genetik olarak ışığa duyarlı hâle getirip ardından ışık kullanarak o hücreleri milisaniyeler içinde etkinleştirip baskılayabilme teknolojisidir. Bunun beyin ve sinir sistemi açısından ilgi çekici tarafı, şu an kullanılan çoğu yöntemin aksine beyinde özellikle seçilen nöron grubunu kontrol edebilme olanağı vermesidir.

Bu çalışmayı esas heyecan verici kılan şey ise yalnızca nadir görülen hastalıklar için değil, binlerce insanın hayatını, sosyal çevresini ve ailesini etkileyen hastalıklar için yeni bir umut yaratmasıdır. Bu hastalıklardan bazılarını daha ayrıntılı ele alalım:

Parkinson hastalığında yeni bir umut

Parkinson hastalığı, beyinde substantia nigra pars compacta dediğimiz bölgedeki dopaminerjik nöronların hasarıyla seyreden bir hastalıktır. Hastalığın belirtileri arasında hareketlerde yavaşlama, kas sertliği, titreme, denge bozuklukları yer alıyor. Günümüzde ilaçlar ve belirli hastalara uygulanan derin beyin stimülasyonu gibi yöntemlerle hastalığın belirtileri kontrol altına alınmaya çalışılıyor ama hastalığı tamamen iyileştirecek bir yöntemimiz yok.

Türkiye’de Parkinson hastalarının sayısına ilişkin açıklamalar yaklaşık 100 bin ile 150 bin arasında değişen tahminler sunmaktadır. Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastanenin 2026 tarihli bilgilendirmesinde bu sayının 100-130 bin civarında olduğu belirtilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 tarihli açıklamasında yaklaşık 150 bin kişiden söz edilmektedir.

İşte optogenetik, hareket devrelerindeki belirli nöron gruplarının etkinliğini çok daha hassas biçimde anlamamıza ve gelecekte bu devreleri hedefleyen tedavilerin geliştirilmesine katkıda bulunarak bu istatistiki verileri tarihin tozlu raflarına kaldırmamıza yardımcı olabilir.

Alzheimer ve demans hastalıklarında optogenetik

Alzheimer hastalığı veya diğer demans türleri ise meselenin toplumsal boyutlarını göz önüne sermek için daha çarpıcı örneklerdir.

Alzheimer hastalığı, ilerleyici bilişsel kayıp, bellek bozukluğu ve zamanla günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılıkla seyreden nörodejeneratif bir hastalıktır. Türkiye’de Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarının paylaştığı, TÜİK’in 2022 Türkiye Sağlık Araştırması verilerine dayanan bilgilere göre 65 yaş üzerindeki bireylerde Alzheimer görülme sıklığı %5,5’tir. Bu verilerden hareketle Türkiye’deki Alzheimer hastalarının sayısının 460 binin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.

Optogenetik, Alzheimer hastalığında bellek oluşumu, öğrenme, sinaptik bağlantılar ve sinir devrelerinin işleyişi hakkında yeni bilgiler sağlayabilir. Şu an için doğrudan bir tedavi sunmaktan uzak olsa da daha etkili, daha hedefe yönelik, hastalıktan muzdarip insanların yaşam kalitesini artıracak tedavilerin önünü açması bakımından umut verici görünüyor.

Bütün bu örnekler optogenetiğin gelecekteki potansiyelini ortaya koymakla birlikte akıllara yeni bir soru getiriyor: Peki bu umut verici çalışmaların sonuçlarından kimler yararlanacak?

Bilimsel ilerleme mi, piyasa mantığı mı?

Çünkü bir bilimsel gelişmenin ortaya çıkmasıyla bu gelişmeden, istatistiklere konu olan herkesin (ki bu istatistiklerin demografik dağılımları incelendiğinde bazı hastalıkların özellikle sosyoekonomik dezavantajlarla ilişkili olduğu gözlemlenebilir) yararlanması arasında fark vardır. Bu farkı yaratan şey ise içinde yaşadığımız kapitalist düzenin ta kendisidir. Çünkü kapitalizmde her şeyde olduğu gibi insan yaşamı ve sağlığı da kâr kapısı olarak görülmektedir, başka bir deyişle metalaşmaktadır. Bilimsel bilginin üretiminden onun insanların faydasına kullanılmasına değin her şey birilerine kâr sağlamak zorundadır; bu kapitalizmin doğasına içkin bir şeydir.

Dolayısıyla mesele, bilimsel bilginin ve sağlık hizmetlerinin hangi toplumsal önceliklere göre örgütlendiğidir.

Türkiye’deki sağlık harcamaları bu tartışmanın neden soyut olmadığını gösteriyor. TÜİK’in 2024 Sağlık Harcamaları İstatistikleri’ne göre toplam sağlık harcaması 2 trilyon 359 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bunun %76,1’i genel devlet, %23,9’u özel sektör tarafından finanse edilmiştir. Aynı yıl hane halklarının tedavi, ilaç ve benzeri amaçlarla yaptığı cepten sağlık harcaması 442,4 milyar TL olmuş ve toplam sağlık harcamalarının %18,8’ini oluşturmuştur. Hane halklarının cepten yaptığı sağlık harcamalarının büyüklüğü sağlık hizmetine erişimin ekonomik boyutlarını tartışmak için bir göstergedir.

Optogenetik örneği, bilimsel ilerleme ile piyasa mantığı arasındaki ilişkinin yalnızca teorik bir tartışma olmadığını gösteriyor. Bu alana ilişkin pazar araştırmaları, teknolojiyi büyüme potansiyeli, rekabet, yatırım ve ticarileştirme fırsatları üzerinden değerlendiriyor; şirketleri ve ürün segmentlerini sektörün ekonomik aktörleri olarak tanımlıyor. Başka bir deyişle, bilimsel bir keşfin toplumsal sonuçları henüz tam olarak ortaya çıkmadan önce, onun ekonomik potansiyeli piyasa analizlerinin konusu hâline geliyor. GenSight Biologics, Bionic Sight, Coherent, Thorlabs ve Teledyne Photometrics gibi şirketler başlıca piyasa oyuncuları arasında sayılıyor.

Buradaki mesele şirketlerin bilimsel araştırmalara katılması değil, bilimsel ilerlemenin değerinin giderek hangi ölçütlerle tanımlandığıdır: İnsanlığın ortak bilgi birikimine yaptığı katkıyı esas alan sosyalist ilkelerle mi, yoksa yaratabileceği pazar ve getiriyle mi?

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