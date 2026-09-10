2026 festival rehberi: Caz dinlenilmez, satın alınır

İki soda, iki küçük su: 694 lira.

Hesap, geçtiğimiz hafta sonu Bozcaada Caz Festivali’ne katılan iki kişinin festival alanındaki alışverişinden. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede dolaşıma girdi. Çanakkale Kalem adlı yerel haber sitesi de 7 Eylül’de bu hesabı haberleştirdi. Paylaşılan video alışverişin festival alanında yapıldığını gösteriyor. Festivalin üç günlük tam kombine bileti ise 12 bin 250 liraya kadar çıkıyor.

Caz doğaçlamaya dayalı bir müzik. Festival alanına girdikten sonra, içerideki yiyecek içecek fiyatlarını da kestirmek baştan mümkün değil.

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Muhafazakârlık cazın doğasına aykırı, ya serbest piyasa?

23 Temmuz 1995’te Cumhuriyet gazetesinde Handan Şenköken’in, (o tarihte) Uluslararası İstanbul Caz Festivali’nin yönetmeni olan Görgün Taner ile yaptığı “Muhafazakârlık, cazın doğasına aykırı” başlıklı söyleşide caz festivallerinin sınırlarının nerede başlayıp nerede biteceği üzerinde duruluyor. Taner, festival programında caz dışındaki müziklere yer verilmesine yönelik itirazlara karşı, cazın zaten başka türlerle temas ederek gelişen, doğaçlamaya ve yeniliğe açık karakterini savunuyor.

Pozitif’in kurucu ortaklarından Cem Yegül, yine Cumhuriyet gazetesinde 31 Temmuz 1997 tarihinde 4. Uluslararası İstanbul Caz Festivali’nin ardından yazdığı “Caz öğrenilmez, yaşanır” başlıklı değerlendirmesinde festivali “gerçek anlamda kente mal olan” bir etkinlik olarak anlatıyor. Wynton Marsalis üzerinden cazın akademik kalıplara sıkıştırılamayacağını, yaşayarak kavranan bir müzik olduğunu tartışıyor.

İstanbul Caz Festivali bugün kendisini “cazın ve güncel müziğin farklı seslerini” bir araya getiren festival olarak tarif ediyor. Caz tarihinin kendisi de blues’dan funk’a, Afrika müziklerinden rock’a ve hip-hop’a kadar sayısız karşılaşmanın tarihi.

Dolayısıyla bir caz festivalinin programında Kenan Doğulu’yu ya da Robert Plant’i görünce düdüğü ağzımıza götürüp caz zabıtalığı yapmaya gerek yok.

Sorulması gereken başka bir soru var: Otuz yıl önce cazın sınırları yeni dinleyicilere ulaşmak için genişletiliyorsa, bugün ulaşılmak istenen dinleyici kim? Çünkü müzikal sınırlar genişlerken ekonomik sınırlar pek aynı yönde hareket etmemiş.

2026 İstanbul Caz Festivali’nde Robert Plant’in Harbiye Açıkhava’daki konserinin biletleri 2 bin liradan başlayıp sahne önünde 8 bin liraya kadar çıkıyordu. Festival aynı zamanda sınırlı kontenjanla 50 liralık Genç Bilet sunuyor, Parklarda Caz etkinliklerini ücretsiz düzenliyor. Ortaya tuhaf bir manzara çıkıyor. Aynı festivalde bir tarafta 50 liralık genç bileti, diğer tarafta 8 bin liralık sahne önü var. Kültüre erişimin sınıfsal makası oturma planında görülebiliyor.

Sabah nefes, akşam caz

4-6 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen 10. Bozcaada Caz Festivali’nin üç günlük tam kombine bileti 12 bin 250 liraya kadar ulaşıyor. Fakat artık satın aldığınız şey yalnızca konser değil. Festivalin tanıtımında “KEŞİF” programı gastronomi, teknoloji, girişimcilik, tasarım ve “deneyim odaklı” etkinliklerle anlatılıyor. Programda kahve tadımı, DJ performansları ve hatta peynir eşleştirmeli şarap tadımı var. Bir ara da caz var.

12 bin 250 liralık kombineyi aldıktan sonra harcamalar sona ermiyor. Festival alanındaki iki soda ve iki küçük su için 694 liralık hesabın sosyal medyada gündem olması tam da bu yüzden küçük ama öğretici bir ayrıntı. Burada festival artık konserlerin toplamı olmaktan çıkıyor. Müzik, konaklamanın, gastronominin ve sponsor etkinliklerinin merkezinde duran kültürel bir mıknatısa dönüşüyor.

Kaş Caz Festivali’nde ise model biraz farklı. 2026’da üç günlük kombine 6 bin liradan, günlük biletler 2 bin 400 liradan başlıyor. Üstelik müzik programı Bozcaada’ya yöneltilebilecek “caz nerede?” itirazını büyük ölçüde boşa çıkaracak kadar caz ağırlıklı.

Ama festival yalnızca müzik sunmuyor. Setur Marina’daki etkinliğin tanıtımında konserlerin yanında söyleşiler, atölyeler, DJ performansları, gün doğumunda nefes ve farkındalık seansları bulunuyor.

Buradaki kritik kelime “deneyim”. Çünkü dinleyici biraz eski moda bir kavram. Dinleyici gelir, müziği dinler, gider. “Katılımcı” ise sabah nefes alır, kahve içer, atölyeye girer, öğle yemeği yer, sponsor alanına uğrar, gün batımında DJ’i dinler, akşam konsere gider.

Dinleyiciden birkaç saat para kazanabilirsiniz. Deneyim yaşayan müşteriden bütün gün.

Bilet yoksa oda tutsunlar

Antalya’daki Akra Caz Festivali ise işin beş yıldızlı versiyonu.

2026 programında Dianne Reeves, Kenny Garrett, Richard Bona, Alfredo Rodriguez gibi cazın önemli isimleri yer aldı. Festivalin açılışını ise Kenan Doğulu yaptı. Hakkını yemeyelim, Doğulu festivale sıradan bir pop konseriyle değil, Ercüment Orkut, Ozan Musluoğlu, Mehmet İkiz, Ferit Odman ve Şenova Ülker gibi caz müzisyenlerinin bulunduğu “İhtimaller” projesiyle çıktı. Festival programında ayrıca Joss Stone vardı, kapanışta da Fazıl Say.

Asıl ilginçlik ekonomik modelde. Tek konser biletleri 2 bin liradan, sekiz konserlik kombine 8 bin liradan başlıyor. Bilet bulamazsanız festivalin resmi sitesinin bir çözümü daha var: Akra Jazz Room. Otelde konaklama paketi satın alıp odada kalan kişi sayısı kadar konser hakkı kazanabiliyorsunuz.

Dark Blue Notes yazarı Burak Sülünbaz, 27 Haziran 2026 tarihli festival değerlendirmesinde Akra’yı konserlerin yanı sıra ücretsiz jam session, panel ve atölyelerle çevrili “360 derece bir caz deneyimi” olarak değerlendiriyor. Kombine biletle Grammy’li isimlerin konser başına yaklaşık bin liraya izlenebilmesini de festivalin erişilebilir yanlarından biri olarak gösteriyor. Yani Akra örneğinde caz, Bozcaada’dakinden farklı olarak “deneyim” paketinin dekoru değil, festivalin müzikal omurgası hâlâ oldukça sağlam. Mesele de zaten cazın olup olmamasından çok, bu kültürel deneyimin giderek hangi ekonomik model içinde sunulduğu.

Caz tarihinin önemli bölümü ABD’deki siyah mahallelerinde, küçük kulüplerde, bodrumlarda, emekçilerin ve göçmenlerin bulunduğu mekânlarda yazıldı. Antalya etabında ise oda - kahvaltı seçeneğine kavuşmuş.

Cazın rengi neden yeşil?

Bu dönüşüm yeni başlamadı. Türkiye’de cazın yalnızca müzik türü değil, belirli bir kentli tüketici profilinin kültürel işaretine dönüşmesinin uzun bir geçmişi var.

Garanti Bankası’nın yıllarca sürdürdüğü Caz Yeşili bunun en bilinen örneklerinden. Garanti’nin sponsorluğunda Türkiye’ye birçok önemli caz müzisyeni geldi. Fakat zaman içinde “Caz Yeşili”nin sınırları cazın sınırlarından daha geniş hale geldi. Selah Sue da Caz Yeşili oldu, Joan Osborne da. Bunda müzikal olarak ayıplanacak bir şey yok. Montreux Caz Festivali de çok uzun zamandır rock, soul, funk ve pop yıldızlarını cazcılarla aynı program altında buluşturuyor.

Daha ilginç olan, bankanın yalnızca caz konserlerine sponsor olmaktan çıkıp “Caz Yeşili” diye kendi kültürel markasını yaratması. Üstelik banka müşterisiyle caz dinleyicisi arasındaki bağ gayet maddi, kart sahiplerine özel konser indirimleri mevcut.

Caz dinleyicisiyle banka müşterisi aynı bedende buluşuyor.

Fabrikada artık bira değil, deneyim üretiliyor

Bu ekonomik dönüşümün İstanbul’daki mimari karşılığı ise Yapı Kredi Bomontiada olabilir.

Mekânın geçmişi Bomonti Bira Fabrikası. Bugünkü tanımı yaratıcı kültür kampüsü. Bir zamanlar işçilerin bira ürettiği fabrikada bugün insanlar bira içerken kültür tüketiyor. Yani üretim bandı gitti, konser sahnesi geldi. İşçi gitti, DJ geldi. Fabrikanın adına da bir banka eklendi: Yapı Kredi Bomontiada.

Aynı kompleksin içindeki Babylon’da ise yıllardır Garanti BBVA destekli konserler yapılıyor. Bir akşam müzik dinlemeye Yapı Kredi Bomontiada’ya gidiyorsunuz, Babylon’da Garanti BBVA destekli konser izliyorsunuz. Sanatçıyı bulana kadar iki bankadan geçmiş oluyorsunuz.

Bütün bunları yan yana koyunca ortak bir tüketici tahayyülü belirginleşiyor.

Bozcaada’da gastronomi ve tadım. Kaş’ta marina, nefes ve farkındalık. Akra’da beş yıldızlı otel. Bomontiada’da endüstriyel miras, restoran, bar ve marka etkinliği. Ortalarında caz. Daha doğrusu cazın kültürel itibarı.

Türkiye’de caz uzun zamandır yalnızca müzikal tercihi göstermiyor. Eğitim, kentlilik, gelir ve belirli tüketim alışkanlıklarıyla ilişkilendirilen bir kültürel işaret aynı zamanda. Festival bilekliği, yalnızca hangi müziği sevdiğinizi değil, nerede tatil yaptığınızı, nerede yemek yiyebildiğinizi ve bütün bunlara ne kadar para ayırabildiğinizi de gösteriyor.

Satılan şey böylece caz olmaktan çıkıyor, “caz dinleyen insan” olma hali satılıyor.

Caz dinleyen insan olma hali

Metalaşan yalnızca müzik değil, müziğin çevresine kurulan hayat tarzı. Otel oda satıyor, içecek markası standını kuruyor, banka kart satıyor, bilet şirketi hizmet bedeli alıyor, festival deneyim satıyor. Cazcı da müziğini yapmaya çalışıyor bu hengâmede.

İstanbul Planlama Ajansı’nın 2026 araştırmasına göre İstanbulluların yüzde 45,8’i son bir yılda hiçbir kültür-sanat etkinliğine katılmamış. Bir tarafta kültür kurumlarının yıllardır kullandığı “erişilebilirlik”, “katılım”, “kapsayıcılık” kavramları var. Diğer tarafta ise katılımın önündeki en önemli engel olan yüksek bilet fiyatları.

İşin ironik yanı, İstanbul Caz Festivali’nin kendisi de Parklarda Caz gibi ücretsiz etkinliklerle başka bir modelin mümkün olduğunu gösteriyor. Demek ki cazın doğasında mutlaka 12 bin 250 liralık kombine yok. Jam session ile peynir eşleşmeli şarap tadımı arasında zorunlu tarihsel ilişki bulunmuyor. Kenny Garrett’ın saksafonu ancak beş yıldızlı otelin bahçesinde doğru frekansa ulaşabilir diye bir tabiat kanunu da yok.

Cazın müzikal sınırları genişlerken, dinleyicinin ekonomik sınırları daraldı. Festival programları daha fazla dinleyiciye hitap edecek şekilde genişledi, ama bilet fiyatları giderek daha az insanın karşılayabileceği seviyelere çıktı. Sonra gastronomi, wellness, otel paketi, banka, kredi kartı, barista, DJ geldi. Ve iki soda, iki küçük su geldi 694 lira karşılığında.

1997’de “caz öğrenilmez, yaşanır” deniyordu. 2026’da ise “caz dinleyen insan olma hali” temassız ödeme karşılığında satın alınıyor.

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